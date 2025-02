Le télétravail, une nouvelle norme pour les salariés du Languedoc-Roussillon

Cet article explore l'expérience du télétravail chez trois salariées du Languedoc-Roussillon, mettant en lumière ses avantages et son intégration dans leur vie professionnelle.

Marie-Pierre, au service juridique de Groupama Méditerranée depuis 2004, répond sans hésiter à la question de son retour au 100 % en présentiel : « Si je devais revenir tous les jours au bureau, je serais malheureuse ». Non qu'elle fuit son environnement professionnel : « revenir sur site et voir mes collègues, qui sont, avec le temps, devenus des amis, ça fait toujours plaisir », dit-elle. Au départ, bien avant le confinement, elle était contre le télétravail .

« Je craignais l'isolement qu'il entraîne, j'ai très mal vécu le confinement ». L'organisation équilibrée de Groupama Méditerranée Marie-Pierre a fait le choix du télétravail, en septembre 2021, après l'avoir vécu, contrainte et forcée. « J'ai trouvé un bon équilibre avec trois jours en télétravail et deux jours au bureau, au siège de Montpellier », dit-elle. C'est cet équilibre qu'apprécie sa collègue Virginie, du service souscription agricole chez Groupama Méditerranée. Basée à Perpignan, elle a, depuis trois ans, opté pour l'organisation trois jours sur site, deux jours en télétravail. « Je me suis rendu compte que la liaison vie privée-vie professionnelle était confortable », explique-t-elle. Comme pour beaucoup, le télétravail a ses côtés très pratiques. « J'habite Canet-en-Roussillon, raconte Virginie. Je suis à 40 km du bureau, rester travailler chez moi une partie de la semaine permet de gagner du temps ». Et puis, pour elle, comme pour Marie-Pierre, « travailler chez soi permet d'être dans le calme, de bénéficier d'une grande concentration pour traiter les dossiers ». Ses employeurs lui proposent le 100 % télétravail Gestionnaire de paie au sein du cabinet d’expertise-comptable montpelliérain Cazes-Goddyn, Agathe est un cas plutôt rare. Cette jeune perpignanaise de 30 ans est à 100 % en télétravail. Elle ne vient au cabinet, à Montpellier, « qu'une fois par mois ». Le plus drôle, c'est que ce sont ses employeurs qui lui ont fait cette offre-là. « Je devais, pour des raisons personnelles, quitter le cabinet pour m'installer avec mon conjoint du côté d’Aix-en-Provence, raconte-t-elle. Comme il me fallait démissionner, on m’a proposé de me garder avec la possibilité de continuer à travailler pour le cabinet de chez moi, tout le temps ». « Je n’ai jamais ressenti de lassitude » Le moment de 'surprise' passé, Agathe a accepté et s'est organisée. « Honnêtement, je ne m’y attendais pas. C’est le genre de proposition qui fait plaisir. Au départ, j’étais un peu malheureuse, mais comme je suis tous les jours en contact avec le service social et le service comptabilité du cabinet, ça devient en fait comme une journée normale de travail ». Comme pour Marie-Pierre et Virginie, elle apprécie « la tranquillité de travailler chez soi, on n’est pas sollicité par les uns et les autres ». Et puis, ajoute-t-elle, « lorsqu'on a des échanges, ils sont plus brefs du fait de l’éloignement ». Elle qui se présente comme « plutôt casanière », n’a « jamais ressenti de la lassitude de travailler seule chez moi, loin des collègues ». Faire machine arrière 'serait une erreur' Si elle se réjouit de pouvoir bénéficier des avantages du télétravail, Marie-Pierre n’entend « surtout pas me couper socialement de mes collègues de bureau ». « Les collègues, on les a tous les jours, ajoute Virginie. On fait régulièrement des réunions en visio avec les commerciaux ». Pour toutes les trois, le rythme professionnel nouveau est devenu une norme. Une sorte de routine, mais qui ne présente que des avantages. « Ce serait une erreur de faire machine arrière, insiste Saber Zouggarh, président de l’Association des directeurs des ressources humaines pour le Languedoc Roussillon (Andrh LR). Surtout à une époque où on parle beaucoup de RSE et de bien-être au travail »





