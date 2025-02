Le téléphone de Louise retrouvé après sa mort tragique

Le téléphone portable de Louise, l'élève de 11 ans décédée tragiquement à Épinay-sur-Orge, a été retrouvé dans le bois des Templiers, près de son corps. Des investigations approfondies sont en cours pour clarifier les circonstances de sa mort. Deux personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.

Le téléphone de Louise, 11 ans, retrouvée morte dans la nuit du 7 au 8 février à Épinay-sur-Orge (Essonne), a été découvert vendredi soir dans le bois des Templiers à côté du corps de la collégienne, a appris BFMTV de source proche de l'enquête confirmant une information de LCI. Le téléphone est désormais en cours d'exploitation. Après la découverte du corps de la collégienne, une enquête pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet d'Évry.

L'autopsie de la jeune victime a permis de relever la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales. Deux personnes placées en garde à vue Deux personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre du meurtre de Louise, une collégienne de 11 ans découverte morte dans la nuit du 7 au 8 février à Épinay-sur-Orge, a indiqué le parquet ce lundi 10 février. Un homme de 23 ans est en garde à vue pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans, tandis qu'une femme de 55 ans a été placée en garde à vue pour non-dénonciation de crime. Ils ont été interpellés dans l'après-midi ce lundi 10 février. Une cagnotte ouverte L'association de parents d'élèves (APIE) du collège de Louise, jeune fille de 11 ans tuée à Épinay-sur-Orge (Essonne), a ouvert une cagnotte en soutien à la famille de la collégienne, afin de 'leur éviter d'avoir à affronter seuls le poids des charges financières'. Près de 8.600 euros ont été récoltés en deux jours





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Mineure Épinay-Sur-Orge Investigation Garde À Vue

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Epinay-sur-OrgeUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois à Epinay-sur-Orge après s'être volatilisée à la sortie de son collège. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Deux personnes sont en garde à vue.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Épinay-sur-OrgeLouise, une jeune fille de 11 ans, a été retrouvée morte dans le bois des Templiers dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février après avoir disparu à la sortie du collège André Maurois à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Un avis de recherche publié sur les réseaux sociaux a permis de déclencher une vaste opération de recherche. Le corps de Louise a été découvert à 2 h 30 du matin. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Lire la suite »

Tragédie à Épinay-sur-Orge : Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparitionUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois près d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, après avoir disparu vendredi soir. Son décès a ému profondément la France entière.

Lire la suite »

Meurtre de Louise: l'enquête se poursuit à Épinay-sur-Orge pour retrouver les auteurs présumésVIDÉO - Portée disparue à la sortie de son collège d'Épinay-sur-Orge, Louise, une collégienne de 11 ans, a été retrouvée morte, quelques heures plus tard, dans un bois. La fillette a été frappée et a reçu plusieurs coups de couteau. Deux personnes ont d'abord été placées en garde à vue, une femme et un...

Lire la suite »

Important dispositif policier dans l'enquête sur le meurtre de Louise à Épinay-sur-OrgeUn important dispositif policier a été déployé ce dimanche pour fouiller le bois des Templiers à la recherche d'indices dans l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée morte samedi. Plus de 120 fonctionnaires, des chevaux et des véhicules de police sont mobilisés. Deux personnes placées en garde à vue ont été relâchées dans la soirée sans poursuite.

Lire la suite »

Epinay-sur-Orge: L'Horreur de la Tragédie de Louise, Une Ville en DéchirureLa disparition tragique de Louise, une jeune fille de 11 ans, à Epinay-sur-Orge, a plongé la ville dans un état de choc et de tristesse. Les parents sont en état d’alerte, accompagnent leurs enfants avec une grande vigilance et cherchent des solutions pour assurer leur sécurité. La communauté se mobilise et espère que les autorités prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher un tel drame de se reproduire.

Lire la suite »