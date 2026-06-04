Le taux de gamma-GT : qu'est-ce que cela signifie ?

Un taux élevé de gamma-GT peut être le signe d'un dysfonctionnement du foie, mais l'alcool n'est pas la seule explication possible. La gastro-entérologue Pauline Guillouche partage tout ce qu'il faut savoir sur cette enzyme dans une vidéo Youtube.

Un taux élevé de gamma-GT peut être le signe d'un dysfonctionnement du foie, mais l'alcool n'est pas la seule explication possible. Cette enzyme est présente dans les reins, les intestins, le foie et la vésicule biliaire et joue un rôle essentiel dans la digestion, la stockage d'énergie et l'élimination de substances toxiques.

Lorsqu'on détecte un taux anormalement élevé de gamma-GT, il est important de regarder l'ensemble du bilan hépatique et le contexte médical du patient. La gastro-entérologue Pauline Guillouche a partagé tout ce qu'il faut savoir sur cette enzyme dans une vidéo Youtube.

Elle invite à se poser plusieurs questions face à un taux anormalement élevé de gamma-GT : au sujet de la consommation d'alcool, de la prise d'éventuels médicaments, compléments alimentaires ou produits naturels, et de la hygiène de vie en général. Elle conseille de surveiller l'alimentation, le périmètre abdominal, l'activité physique, ou encore le poids. En cas de doute sur l'état de santé hépatique, il est préconisé de s'adresser à son médecin généraliste.

Le cancer hépatique reste une cause beaucoup plus rare qu'une consommation excessive d'alcool, une cirrhose, une hépatite ou une surcharge graisseuse du foie. Les médecins ne suspectent pas un cancer uniquement à partir du chiffre des gamma-GT : ils prennent aussi en compte le scanner du foie. Un taux très élevé peut donc être un signal d'alerte, mais il ne permet jamais à lui seul de poser un diagnostic de cancer





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