Le Taux de Chômage en France Diminue Légèrement Malgré une Dégradation du Marché du Travail

Malgré une légère baisse du taux de chômage, l'Insee met en évidence une augmentation du nombre de personnes inactives souhaitant un emploi mais ne le cherchant pas activement. Le marché du travail français subit des pressions avec une diminution de l'emploi salarié et intérimaire.

Le taux de chômage en France a légèrement diminué au dernier trimestre 2024, malgré une détérioration du marché du travail. Cependant, le nombre de personnes sans emploi actives a augmenté. Selon un rapport de l' Insee publié le mardi 11 février, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage, s'établissant à 7,3 % de la population active. Le nombre de chômeurs hors Mayotte, selon la définition du Bureau international du Travail (BIT), a diminué de 63 000 à 2,3 millions de personnes.

Malgré cette légère diminution, le halo autour du chômage, qui comprend les personnes inactives désirant un emploi mais ne le cherchant pas activement, a augmenté. Cet indicateur a augmenté de 138 000 personnes sur le trimestre et de 93 000 personnes sur un an, atteignant 2 millions de personnes. L'Insee souligne que cette augmentation est particulièrement marquée chez les jeunes, notamment ceux encore en études, avec une part des jeunes ni en emploi ni en formation qui rebondit à 12,8 %.Le taux d'emploi des 15-64 ans a légèrement reculé de 0,2 point sur le trimestre, à 68,9 %, mais reste supérieur de 0,4 % par rapport à son niveau d'un an auparavant. Le chômage de longue durée, quant à lui, reste stable, avec 8 000 personnes supplémentaires, portant le total à 542 000, qui déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Le taux d'emploi en CDI a également baissé de 0,3 point sur le trimestre, à 50,8 % de la population de 15 à 64 ans. Il est important de noter que le taux de chômage au sens du BIT, utilisé par l'Insee, est différent du nombre d'inscrits à France Travail. Ce dernier a augmenté de 3,9 % au quatrième trimestre par rapport au troisième, pour atteindre 3,14 millions de chômeurs sans aucune activité (catégorie A). Des indicateurs récents confirment une dégradation du marché du travail, notamment un ralentissement de l'emploi salarié dans le secteur privé et une baisse de l'emploi intérimaire





LaCroix

CHOMAGE FRANCE INSEE MARCHÉ DU TRAVAIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

