Le taureau de la manade Cuillé, connu pour ses cornes en forme de scorpion, est décédé le lundi 11 mai, victime de sa générosité et des coups de barrières. Il a marqué sa carrière avec ses noblesse et ses actions spectaculaires, notamment lors du quart d'heure d'anthologie aux Saintes-Maries-de-la-Mer en 2024 pour la finale Avenir, où il a remporté le titre de Biòu de l'Avenir avec son abnégation au combat, ses coups de barrière et ses sauts dangereux après l'homme.

Le taureau de la manade Cuillé , pensionnaire du mas des Pavillons à Générac , Crey , est décédé le lundi 11 mai, victime de sa générosité et des coups de barrières .

Il nous a ébloui avec ses noblesse et ses actions spectaculaires. Une date à marquer : le quart d'heure d'anthologie aux Saintes-Maries-de-la-Mer en 2024 pour la finale Avenir, où Crey a remporté le titre de Biòu de l'Avenir avec son abnégation au combat, ses coups de barrière et ses sauts dangereux après l'homme. Il rentrera au toril ce jour-là sous une pluie d'honneur





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