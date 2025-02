Le Tango Argentin: Un Cadre de Connexion Intime

Samnang, une thérapeute de couple, partage son expérience du tango argentin avec son compagnon Mathieu. Ce couple a découvert que la danse en couple peut être un puissant outil de connexion et de rapprochement, même si cela nécessite de naviguer avec attention les aspects sensuels et potentiels de jalousie.

À 44 ans, Samnang danse depuis son arrivée en Ariège, il y a quinze ans. Elle a déjà fait des rencontres sur les pistes, mais il faut avouer que celles-ci n’ont jamais vraiment abouti à des relations sérieuses. Lien interne vers l’article n°12509906 Cela ne dure souvent que le temps d’un flirt… D’ailleurs, avant de s’installer en Ariège, la thérapeute de couple résumait la danse à un simple déhanché dans les boîtes de nuit parisiennes.

Pourtant, il y a huit ans, Samnang a découvert la danse en couple à l’école Tao Tango de Foix. Une discipline exigeante qui permet d’instaurer une véritable proximité physique avec son partenaire. Aujourd’hui, elle l’affirme : 'La danse en couple, c’est un vrai plus.' Récemment, cette amoureuse du tango argentin a initié son compagnon, Mathieu, 37 ans. Bien qu’au départ, l’idée que celui-ci ne pratique aucune danse ne la dérangeait pas, elle admet maintenant qu’elle ne peut plus envisager une relation sans danse, quitte à prendre les choses en main. 'Dans les approches contemporaines, la femme peut autant guider que l’homme', soutient-elle. Lorsque la magie s’invite sur la piste Bien souvent, c’est donc elle qui mène la danse avec son compagnon encore novice. Partager cette activité 'd’improvisation' et de 'connexion' les a même rapprochés. 'J’ai l’impression, pour le tango argentin, que c’est une forme de câlin géant dans lequel on se prend dans les bras et nos corps sont collés l’un à l’autre. À ce moment-là, lorsque la connexion se crée, la magie s’invite et nous transporte dans un autre monde. C’est sans doute le moment où l’on est le plus à l’écoute de l’autre.' Et quand les rôles s’inversent, la thérapeute aime découvrir l’interprétation et la créativité de son partenaire. 'Lorsqu’il guide, il y a une forme d’alchimie qui s’impose. Il y a beaucoup de choses dans le non-verbal qui nourrissent ensuite notre quotidien.' Mais partager son homme lors d’une danse très sensuelle n’est jamais évident. Pour cela, le couple a mis en place quelques règles, dont la première : toujours démarrer le cours ensemble. 'On a pu avoir des moments de jalousie parce qu’il pensait que je préférais danser avec des partenaires plus expérimentés…', confie la thérapeute, qui ne voit aujourd’hui plus aucune rivalité, juste le plaisir de retrouver Mathieu dans ses bras à la fin des cours. 'La danse, c’est un bon liant pour le couple, mais si celui-ci est fragile, cela peut vite devenir explosif.





