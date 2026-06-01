Le talk-show 'C à vous' mélange divertissement et débats d'actualité dans un loft parisien

Présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, le programme 'C à vous' propose chaque soir des chroniques variées sur l'actualité culturelle, politique et économique, en direct depuis un loft parisien. Entourée de chroniqueurs tels que Patrick Cohen, Pierre Lescure et Bertrand Chameroy, l'animatrice reçoit des invités et expérimente des moments conviviaux comme la cuisson d'un plat par un chef. Entre éditoriaux pointus et moments d'humour, l'émission explore également des témoignages personnels d'artistes et des analyses de séries 'à succès, tout en maintenant une ton sérieux malgré un rythme parfois irrégulier.

Dans un loft parisien , Anne-Elisabeth Lemoine anime un talk-show hebdomadaire en direct, entourée d'une équipe de chroniqueurs comme Patrick Cohen , Pierre Lescure, Aurélie Casse, Emilie Tran Nguyen, Mohamed Bouhafsi, Lorrain Sénéchal et Bertrand Chameroy .

L'émission mélange culture, politique et économie 'C à vous, la suite'. En première partie, un chef cuisine en direct et le plat est dégusté ensuite. Chaque chroniqueur présente une chronique et des invités se succèdent. Bien que convivial etamusant, notamment grâce 'à la chronique finale de Bertrand Chameroy, le show reste sérieux et éclairant.

Patrick Cohen offre un éditorial politique pertinent en début d'émission. Cependant, l'émission souffre parfois d'un rythme inégal et d'un manque de pugnacité. Parmi les sujets abordés, Niels Schneider évoque ses nuits perturbées avec Virginie Efira, obsédée par le film 'Soudain'. Arthur se souvient d'un moment de gêne causé par Florent Peyre devant Brigitte Macron.

Il explique également pourquoi il n'a jamais parlé de la gravité du cancer de son père. Hakim Jemili révèle le dernier message de Michel Blanc avant sa mort, en lien avec Thierry Lhermitte. Zazie raconte une intervention policière 'à son domicile suite 'à des conflits de voisinage. Marine de la Star Academy parle de la situation financière de ses parents.

Anne-Elisabeth Lemoine annonce qu'un membre de son équipe a accouché pendant le festival de Cannes. Marion Cotillard est emoc aux larmes en évoquant son fils Marcel au Festival de Cannes 2026. L'émission rend hommage 'à Nathalie Baye, décédée récemment, à travers le témoignage ému de Nicolas Maury.

Enfin, des séries comme 'L'été 36', 'New York, unité spéciale' sur Netflix, et 'Les Quatre Saisons' saison 2 sont abordées pour analyser leurs fins et possibles suites





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