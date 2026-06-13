Le système d'énergie solaire Jackery SolarVault 3 Pro Max : un investissement rentable pour votre maison

Découvrez comment le système d'énergie solaire Jackery SolarVault 3 Pro Max peut vous aider à réduire vos factures d'électricité et à devenir plus autonome en énergie.

Grâce à l'unité Jackery SolarVault 3 Pro Max et à ses panneaux solaires associés, vous pourrez utiliser l'énergie solaire et l'électricité fournie à petit prix en heures creuses pour alimenter vos appareils domestiques de jour comme de nuit.

Noté en moyenne 4,8 étoiles, ce système pourra faire baisser vos factures d'électricité de plus de 1000 euros par an. D'une capacité de 2,52 kWh, extensible jusqu'à 45,36 kWh, le dispositif Jackery SolarVault 3 Pro Max stockera le surplus d'électricité produit par votre installation solaire, afin de fournir de l'énergie à tous vos équipements en soirée ou lorsque le coût de l'électricité augmente. Protégé par une garantie de 10 ans, ce système annonce une durée de vie de 15 ans.

En promotion, le pack incluant quatre panneaux solaires bifaciaux de 500W et une unité Jackery SolarVault 3 Pro Max s'affiche à 1559 euros au lieu de 2278 euros. Votre pack Jackery SolarVault 3 Pro Max s'adaptera en temps réel en fonction des prix de l'électricité proposés par plus de 860 fournisseurs européens. Avant de passer commande, pensez à vérifier que votre fournisseur est bien pris en charge.

Dotée d'une puissance AC bidirectionnelle de 2500W, l'unité au cœur de votre nouveau système vous permettra de faire tourner des appareils très énergivores, comme les lave-vaisselles et les lave-linges. Faciles à installer, le dispositif énergétique Jackery SolarVault 3 Pro Max et ses panneaux solaires peuvent être mis en place sans compétences techniques particulières. Pourvue d'une IA embarquée, votre nouvelle source d'énergie saura optimiser son fonctionnement en permanence, en prenant notamment en compte la météo et vos habitudes.

Capable de gérer jusqu'à 8 panneaux solaires, l'unité Jackery SolarVault 3 Pro Max inclut une multitude de sécurités





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