Le syndrome du "toujours plus" : comment en sortir ?

Comment surmonter le sentiment de ne jamais en faire assez ? Les conseils de l'expert en psychologie pour améliorer votre bien-être mental et sortir de la spirale infernale du "toujours plus".

Vous avez l'impression de ne jamais en faire assez ? Ce sentiment est malheureusement très répandu. Nombreux sont ceux qui se disent qu'ils pourraient être plus sportifs, plus productifs, plus bienveillants… voire de meilleurs parents ou collègues.

Un syndrome, qu'il est possible de surmonter grâce à ces quelques précieux conseils. Le syndrome du "toujours plus", un sentiment universel Selon notre experte psychologue, cette sensation persistante de ne jamais en faire assez pourrait s'appeler : le syndrome du "toujours plus". Il s'agit de ce sentiment diffus qui nous pousse à penser que l'on pourrait mieux faire, que l'on n'a pas assez travaillé, pas assez aidé, pas assez avancé. Pas assez.

Jamais assez ! Peu importe le domaine : travail, famille, amis, développement personnel… il y a toujours cette petite voix qui souffle que ce n'est pas suffisant. Un mécanisme très fatigant ! Mais pourquoi donc se met-on cette (gigantesque) pression ?

Il semblerait que les grands responsables soient les diktats, imposés par notre société. À voir aussi Article Etes-vous un overthinker ? - Overthinking - Doctissimo Article Avoir de la chance : comment la provoquer ? Parce que l'on vit dans un monde où tout pousse à l'optimisation : être productif, efficace, épanoui, en forme, socialement investi… Une injonction permanente à bien faire, renforcée par les réseaux sociaux qui exposent des modèles de réussite ; souvent retouchés.

À force, on finit par ne plus savoir ce qui est "assez", révèle l'experte. Comment, dans ce contexte, sortir de cette spirale infernale ? Si vos habitudes (et votre culpabilité) ne pourront pas disparaître du jour au lendemain, certaines astuces faciles à appliquer au quotidien peuvent améliorer votre bien-être mental. Redéfinir son propre "assez" L'idée, ici ?

Redéfinir ses propres attentes et envies. Arrêtez de prendre l'extérieur comme référence. Ce qui est suffisant pour quelqu'un d'autre ne l'est pas forcément pour vous - et inversement. Fixez-vous vos propres critères, conseille Amélie Boukhobza.

Faire la paix avec l'imperfection Le dîner n'est pas prêt et la maison est en désordre ? Rien de dramatique. Votre bonheur (et celui de vos proches) ne repose pas sur ces détails. Vouloir bien faire est une belle intention.

Mais viser la perfection, c'est se condamner à l'insatisfaction permanente ! Plutôt que de toujours voir ce qui manque, regardez ce qui est déjà fait, remarque la psychologue. Mesurer ce qui a été accompli Vous avez décroché une promotion ? Ou avez eu des jumeaux cette année ?

Peut-être est-il (enfin) temps de vous féliciter. On a tendance à ne voir que ce qu'il reste à faire. Faites le bilan : ce que vous avez déjà avancé, résolu, appris. La perspective est ainsi modifiée.

Personnellement j'adore la to do list que l'on coche ou barre au fur et à mesure, confie la praticienne. Repérer les automatismes mentaux Se sentir moins compétente qu'une collègue ou moins talentueuse que sa sœur n'est pas dû au hasard. Cette voix intérieure qui murmure "ce n'est pas assez", est bien souvent le fruit d'un conditionnement. D'où vient-il ?

Est-ce un échec passé, une éducation exigeante avec des croyances négatives et limitantes ancrées ? Ou est-ce une peur du regard des autres qui influence ce ressenti ? , questionne la spécialiste. Accepter de se poser Et oui !

S'allonger sur le canapé n'est pas un temps perdu - bien au contraire. Toujours en faire plus est bien souvent le reflet d'une fuite, une manière d'éviter de faire face à ses propres peurs. S'accorder des temps de pause sans culpabiliser est aussi une façon de reprendre le contrôle, conclut Amélie Boukhobza





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