Le syndrome du pénis captif : un accident sexuel pas uniquement une légende

Contenu de cet article : Les causes, signes, traitement et différence entre le vaginisme et le syndrome du pénis captif, avec la mention des accidents sexuels les plus fréquents et moyen pour agir contre le vaginisme.

Sous la couette, des accidents peuvent survenir. Un d'eux, peu commun, porte un drôle assez évocateur : le syndrome du pénis captif . Un pénis qui resterait 'bloqué' dans le vagin bien qu'il se tienne à la conception, tout comme le vaginisme.

Un trouble sexuel qui empêche toute pénétration vaginale, tandis que le syndrome du pénis captif reste largement considéré comme un mythe ou un phénomène extrêmement rare. Les causes et les signes précis de chacun de ces syndromes doivent être distingués. Sur la même page, on peut lire : 'Les 10 accidents sexuels les plus fréquents'. Dans les faits, cette information nécessite une plus grande prudence et vigilance pour éviter les complications non souhaitées suite à la pénétration.

Pour en savoir plus sur le vaginisme, on peut consulter : 'Le vaginisme : un trouble sexuel à ne pas négliger'





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