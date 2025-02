Le syndrome de l'autruche et l'extrême droite : deux facteurs expliquant la marginalisation de l'écologie

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, explique la diminution de la place de l'écologie dans le débat politique en insistant sur deux facteurs clés: le phénomène neurologique du « syndrome de l'autruche » et l'instrumentalisation de l'écologie par l'extrême droite.

Marine Tondelier , secrétaire nationale des Écologistes, a expliqué lundi la diminution de la place de l' écologie dans le débat politique. Selon elle, plusieurs facteurs contribuent à cette marginalisation. Premièrement, elle pointe du doigt le « syndrome de l'autruche », un phénomène neurologique qui rend difficile à notre cerveau d'envisager les conséquences du changement climatique .

« Les neuroscientifiques ont démontré que le cerveau humain n'était pas apte à encaisser ce risque parce qu'il est trop énorme, trop immédiat, qu'on a l'impression de ne pas avoir prise puisque même si on arrête de conduire, de consommer, même de respirer, la planète sera toujours en danger », a déclaré Mme Tondelier sur France Inter. Ce constat conduit certains dans l'éco-anxiété, d'autres dans le déni ou la culpabilité, des réactions compréhensibles face à une réalité complexe.Deuxièmement, Mme Tondelier met en lumière le rôle joué par l'extrême droite qui a « mis une cible dans le dos » des défenseurs de l'environnement. « Si Trump a fait de l'écologie sa principale ennemie, si l'extrême droite essaie de faire la même chose en Europe, c'est que l'internationale xénophobe a compris que l'écologie c'était le projet politique qui s'opposait sur tous les points au leur. On voit bien qu'il y a une +bouc émissairisation+ de l'écologie », a-t-elle estimé. Pour Mme Tondelier, cette instrumentalisation de l'écologie par l'extrême droite contribue à la désaffection du débat public. Les enjeux environnementaux sont ainsi relégués à un second plan, permettant à certaines forces politiques de discréditer et de saper le mouvement écologiste.Malgré ces défis, Mme Tondelier appelle à ne pas abandonner face à la complexité du sujet. « Ce n’est pas parce que c’est compliqué qu’il ne faut pas s’en occuper », a-t-elle conclu. Il est crucial de continuer à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, à proposer des solutions concrètes et à lutter contre les discours de déni et de division





Écologie Politique Changement Climatique Extrême Droite Marine Tondelier

