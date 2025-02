Le suspect innocenté dans l'affaire Louise a été identifié par les médias d'extrême droite

Le meurtrier présumé de Louise, une collégienne de 11 ans assassinée, a avoué. Cependant, le nom du suspect initialement arrêté avait été divulgué par des médias d'extrême droite avant qu'il ne soit mis hors de cause. La fuite d'informations a provoqué une vague d'indignation et de critiques, ainsi que des plaintes pour violation du secret de l'enquête.

Le meurtrier présumé de Louise , une collégienne de 11 ans assassinée à mort, a avoué ce mercredi matin, a annoncé le parquet. Avant que le jeune homme ne soit suspecté et arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte pour meurtre sur mineur, un couple avait été placé en garde à vue puis relâché. Les deux suspects avaient été arrêtés car le jeune homme présentait une ressemblance avec la silhouette vue sur les vidéosurveillance.

Ils ont finalement été écartés de l'enquête, car ils avaient été filmés dans une autre ville au moment de la disparition de Louise, rapporte BFMTV. Seulement des médias d'extrême droite, notamment Valeurs Actuelles et Frontières, ont rendu publics le nom du suspect, d'origine maghrébine, ainsi que celui de sa compagne. Leur avocate a annoncé qu'elle déposerait plainte pour « violation du secret de l'enquête », « recel de violation du secret de l'enquête » et « atteinte à la probité » suite à la divulgation de leur identité sur les réseaux sociaux. Maitre Sandrine Pegand a affirmé qu'« il était hors de question qu'on laisse passer ce qu'il s'est passé », indiquant qu'elle souhaitait saisir l'IGPN, car elle estime que la fuite de l'identité de ses clients « vient de la police ». « Des noms jetés en pâture » Cette fuite, pour moi, vient de la police, a-t-elle accusé. Pas forcément de la police judiciaire, mais peut-être de la sécurité publique. En tout cas, je veux qu'il y ait une enquête, car c'est inimaginable de laisser maintenant les choses comme ça. Les parents de la jeune fille de 20 ans ont également pris la parole ce week-end dans Le Parisien, dénonçant que les noms avaient été « jetés en pâture ». Alors que le père de Louise avait demandé à ce « qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur leur malheur », les réseaux sociaux s'emballaient pourtant. Un journaliste d'extrême droite accuse puis efface son tweet D'un côté, des comptes affiliés à l'extrême droite harcelaient la sœur de la victime à qui ils reprochaient « d'être de gauche », la contraignant à supprimer son compte X, d'un autre côté, une vague d'indignation s'élevait contre la divulgation de l'identité d'un suspect finalement mis hors de cause et s'indignait de la « récupération politique de l'extrême droite » d'une histoire tragique. Les messages de haine ont envahi X (ex-Twitter). Notamment à la suite d'un tweet particulier, celui du journaliste à Frontières, Jordan Florentin. Il avait très rapidement affirmé que le suspect innocenté avait tué la petite Louise, 11 ans, en dévoilant son identité. Depuis, il a supprimé son message et présenté des excuses. Toutefois, il pourrait encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende pour recel de violation du secret de l'enquête.





