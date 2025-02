Le Suspect dans la Mort de Louise, 11 Ans, Passe aux Aveux

Owen L., 23 ans, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il était connu de la police pour des délits mineurs et a été reconnu sur des images de vidéosurveillance. L'ADN retrouvé sur les mains de la victime correspond à celui du suspect.

Principal suspect dans l'enquête sur la mort de Louise , une collégienne de 11 ans retrouvée morte dans un bois en Essonne , il est désormais passé aux aveux. Owen L., a reconnu les faits lors de sa garde à vue , a indiqué le parquet d'Évry dans un communiqué ce mercredi 12 février. Jusque-là connu de la police pour des délits mineurs, dont un fait de violence, le jeune homme, âgé de 23 ans, avait été interpellé lundi 10 février et placé en garde à vue .

Habitant chez ses parents, dans le même quartier que Louise à Épinay-sur-Orge, il a été reconnu par plusieurs personnes sur des images de vidéosurveillance lors de l'enquête de voisinage. 'On ne pensait pas qu'il ferait un truc comme ça' Owen L, qui a fréquenté il y a quelques années le collège André-Maurois, où était également scolarisée Louise, est décrit par un de ses voisins comme 'normal'. 'On jouait souvent au foot (...) Je sais qu'il a fait des bêtises, mais on ne pensait pas qu'il ferait un truc comme ça', déclare-t-il à BFMTV. Ce même habitant dépeint Owen L., comme un jeune homme qui ne suit 'pas trop les cours, qui ne travaille pas trop et qui fait des bêtises'. Selon lui, Owen L. n'avait pas une très bonne relation avec sa sœur. 'Elle le détestait en général (...) ils ne se parlaient pas', affirme-t-il. Sans s'exprimer sur la violence du suspect, il indique que ce dernier 'était dans des affaires un peu comme ça et que c'est lui, au final, qui se faisait frapper'. 'J'ai vu un truc où il était en sang dans le bus, où il se faisait frapper', se souvient-il.Un stagiaire 'pas motivé' Une ancienne employeuse d'Owen L., interrogée par BFMTV, dresse le portrait d'un 'petit stagiaire qui n'avait pas trop envie de bosser, en jogging, qui ramasse les branches une à une' dans son entreprise spécialisée en entretien des espaces verts. 'Pas motivé dans le métier (...) il fallait toujours le pousser, sinon il ne faisait pas grand chose. Il ne nous a pas marqués', résume la cheffe d'entreprise. Après être passé aux aveux, Owen L. devrait désormais être déféré dans la journée ce mercredi avant une probable mise en examen. Jusqu'à présent, l'enquête a permis d'établir que l'ADN retrouvé sur les mains de Louise est bien celui du jeune homme de 23 ans. Ce dernier présentait également des griffures sur les mains tandis que son emploi du temps comportait des contradictions. Par ailleurs, la garde à vue de ses proches -son père, sa mère et sa petite amie- peut se prolonger jusqu'à jeudi matin





