Le Super U de Maen Roch célèbre ses 20 ans dans la zone d'activités de la Croix-Rouge, ce vendredi 12 juin 2026. Cette célébration offre l'occasion de retracer deux décennies d'implantation familiale, de dresser un bilan et de lever le voile sur les futurs projets des co-gérants.

Le Super U de Maen Roch (Ille-et-Vilaine) célèbre ses 20 ans dans la zone d'activités de la Croix-Rouge, ce vendredi 12 juin 2026. Cette célébration offre l'occasion de retracer deux décennies d'implantation familiale, de dresser un bilan et de lever le voile sur les futurs projets des co-gérants.

La superficie commerciale est passée de 3 300 m² à sa création à 4 600 m² aujourd'hui. Le Super U s'est également doté d'un parking couvert de 130 places équipé de panneaux photovoltaïques. Le recrutement a également été nécessaire en raison de l'agrandissement. Les co-gérants rappellent que le supermarché avait environ 70 salariés il y a 20 ans, tandis que le nombre est désormais de 140.

Certains salariés sont même présents depuis le début. C'est le cas de Franck, responsable de la boucherie, et Nadine du rayon frais libre service. Les co-gérants se disent très contents du développement du supermarché et ravis de l'évolution du secteur. La zone ne cesse de se développer avec l'arrivée d'Action et l'agrandissement de l'Orange Bleue notamment.

Cependant, les co-gérants n'excluent pas de devoir faire des choix dans les prochaines années en fonction du marché. Ils mentionnent que les clients réclament du fait maison, de la qualité et des produits frais





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Super U Maen Roch 20 Ans Zone D'activités De La Croix-Rouge

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