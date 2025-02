Le Super Moscato Show Retourne en Forme avec sa Dream Team pour une Nouvelle Saison

Le célèbre programme français, le Super Moscato Show, revient avec une nouvelle saison pleine d'énergie. Vincent Moscato, accompagné de sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun, Marion Bartoli, Philippe Saint-André et Sarah Pitkowski, promet des débats passionnants sur le football, le rugby et d'autres sports. Le Kikadi, le célèbre quiz sportif, fera également son retour, offrant aux téléspectateurs des moments de rire et d'échanges animés.

Le quiz sportif le plus célèbre de France, voire du monde, le Kikadi , est présent chaque jour dans l'émission Super Moscato Show .

15 ans pour le « Super Moscato Show » et toujours aussi dynamique ! On ne change pas une équipe qui gagne : Vincent Moscato est de nouveau accompagné par sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun et Marion Bartoli ! Le « Super Moscato Show », avec un Vincent Moscato plus en forme que jamais, est de nouveau entouré par sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun et Marion Bartoli, ainsi que Philippe Saint-André et Sarah Pitkowski. Le sport est un jeu, alors pourquoi ne pas en rire ! C'est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli. Au programme de cette dernière heure: les meilleurs débats sur le football, le rugby et d'autres sports. Sans oublier le plus légendaire des quiz sportifs, le Kikadi. Le cri de gueule ou le cri de coeur, le parti pris d'un des membres de la bande du Super Moscato Show. C'est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli. Au programme de cette deuxième heure: les meilleurs débats sur le football, le rugby et d'autres sports, sans oublier le Moscazap et la deuxième édition du Journal Moyen.Daniel évoque le chantier de la défense marseillaise en vue du retour en Ligue des Champions et déplore les contestations intempestives - 09/02 La Une de Bartoli Time - Le Tournoi des VI Nations est-il perdu pour le XV de France ? avec Fabien Pelous - 09/0





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Super Moscato Show Vincent Moscato Dream Team Kikadi Coupe Du Monde De Rugby Sport Football Rugby

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Super Moscato Show : Retour en Forme pour la Coupe du Monde de Rugby!Le Super Moscato Show revient avec un nouveau format dédié à la Coupe du Monde de Rugby. Vincent Moscato est entouré de sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun et Marion Bartoli. Au programme: débats football, rugby et autres sports, le célèbre Kikadi et les chroniques du Moscazap et du Journal Moyen.

Lire la suite »

L'intégrale du Super Moscato Show du mercredi 15 janvierLe « Super Moscato Show » avec un Vincent Moscato plus en forme que jamais épaulé par sa Dream Team composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun et de Marion Bartoli, Philippe Saint-André et Sarah Pitkowski ! Le sport est un jeu, alors pourquoi ne pas en rire...

Lire la suite »

Super Moscato Show du 15 janvierC’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli. Au programme de cette dernière heure: les meilleurs débats foot, rugby et omni Sans oublier le plus légendaire des quizz sportif, le Kikadi.

Lire la suite »

Le Super Moscato Show est de retour en mode Coupe du Monde de Rugby !Le célèbre quizz sportif Kikadi, Vincent Moscato et sa Dream Team, Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun et Marion Bartoli sont de retour avec le Super Moscato Show. Au programme, les meilleurs débats foot, rugby et omni, le Moscazap et la deuxième édition du Journal Moyen.

Lire la suite »

Super Moscato Show : Retour en Forme pour la Coupe du Monde de RugbyLe Super Moscato Show est de retour avec une équipe complète pour commenter la Coupe du Monde de Rugby. Vincent Moscato et sa Dream Team de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun, Marion Bartoli, Philippe Saint-André et Sarah Pitkowski, vous proposeront des débats animés sur les sports du moment. Le show inclura également la première édition du Journal Moyen et le légendaire quizz sportif Kikadi.

Lire la suite »

Super Moscato Show : Retour en Forme pour la Coupe du Monde de RugbyLe célèbre programme sportif « Super Moscato Show » revient avec un format spécial dédié à la Coupe du Monde de Rugby. Animé par Vincent Moscato, accompagné de sa Dream Team composée de Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli, le show promet des débats passionnants sur le football, le rugby et d'autres sujets sportifs.

Lire la suite »