Le collectif Oui au train de nuit salue l'évolution du train de nuit Paris - Tarbes qui circule désormais tous les jours entre la capitale et le Sud-Ouest.

Le Sud-Ouest retrouve un train de nuit quotidien vers Paris . Le collectif Oui au train de nuit salue cette évolution. Une nouvelle ligne qui s'inscrit dans l'héritage de la Palombe Bleue .

Après plusieurs années de mobilisation des défenseurs du rail, le train de nuit reliant le Sud-Ouest à Paris est désormais assuré quotidiennement, avec des arrêts notamment à Dax, Bayonne, Orthez et Pau. Le retour à une régularité permet de rendre l'offre plus lisible. Le train de nuit connaît un retour spectaculaire en France, mais faute de moyens matériels et de volonté politique, son développement reste freiné, estime le Réseau Action Climat.

Le collectif Oui au train de nuit se félicite également de la possibilité, pour le train Paris - Tarbes, d'emprunter la LGV Tours-Bordeaux. Le train de nuit Bayonne-Paris vu par ses passagers : 'Le fait d'y passer la nuit me donne l'impression de commencer mon voyage dès la gare'. Interrompu pendant une dizaine d'années, l'Intercités de nuit qui relie Bayonne à Paris a repris du service depuis décembre 2023.

Plus d'un an après sa remise en route, la formule plaît et les couchettes sont complètes. Cette option permettrait, selon lui, de sécuriser les circulations en cas de travaux sur les lignes classiques en offrant un itinéraire alternatif. Faire circuler les trains de nuit sur les LGV permet de créer des itinéraires bis quand les autres axes sont bloqués, explique Pascal Dauboin. Une solution rendue possible par l'État, qui offre des infrastructures plus récentes et plus fiables.

Pour le collectif, la remise en circulation quotidienne du train de nuit résulte, mis en œuvre progressivement depuis 2024. Les défenseurs du rail voient plus loin. Ils évoquent notamment les projets de liaisons nocturnes européennes comme Paris-Berlin ou Paris-Vienne. Mais ce n'est pas tout.

Ils plaident également pour des investissements dans du matériel neuf afin d'accompagner le développement du réseau. Les clients sont là, tout est là, mais les abonnements sont nécessaires pour soutenir le travail des journalistes qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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