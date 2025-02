Le succès politique de Musk ne sauve pas Tesla face à des inquiétudes croissantes

L'action Tesla a connu un rallye après les succès politiques de son PDG, Elon Musk, mais a ensuite subi une baisse significative en raison de préoccupations concernant l'innovation et les résultats financiers.

Le succès politique de Musk a temporairement soutenu l'action Tesla malgré des inquiétudes concernant l'innovation de l'entreprise. Après un rallye post-électoral, l'action a subi des difficultés le 29 janvier lorsque Tesla a publié des résultats financiers inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2024.

Le bénéfice par action s'est établi à 0,73 $, contre les 0,76 $ anticipés, et les revenus ont atteint 25,71 milliards de dollars, en dessous des prévisions des analystes de 27,23 milliards de dollars. Cependant, Tesla a maintenu son record de près de 2 millions de livraisons en un an et a réduit ses coûts de production à moins de 35 000 dollars par véhicule, témoignant de l'amélioration de son efficacité opérationnelle.Le succès politique de Musk a temporairement soutenu l'action, la ramenant au-dessus des 400 dollars par action après les résultats financiers. Mais depuis le début de février, la tendance s'est inversée et le 11 février, l'action était tombée à des niveaux observés début décembre 2024. Thomas Monteiro, analyste principal chez Investing.com, a commenté après l'annonce des résultats de l'entreprise que le succès politique de Musk a offert aux investisseurs de Tesla l'actif le plus précieux à l'heure actuelle : le temps. Et franchement, c'est probablement la seule chose qui empêche un effondrement majeur au vu des chiffres présentés ce soir. Cependant, depuis le 31 janvier, la route a été glissante pour Tesla, l'action ayant perdu plus de 13 % en deux semaines seulement.Musk est confronté à des défis avec une baisse des ventes de Tesla et un rejet de l'OpenAI. L'année 2025 a déjà présenté plusieurs obstacles pour Tesla. L'entreprise a été directement touchée par une chute des ventes à partir de janvier, avec des baisses significatives sur des marchés historiquement forts comme l'Allemagne (-60 %), la France (-63 %), le Royaume-Uni (-8 %) et la Chine (-11,5 %), en particulier à Pékin, un marché crucial pour Tesla. À ces défis s'ajoutent les risques liés à la dépendance vis-à-vis de son fondateur. Les marchés auraient pu réagir positivement à l'intégration des derniers modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI dans les futurs véhicules. Cependant, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a rejeté avec humour l'offre de 97,4 milliards de dollars faite par Musk pour le créateur de ChatGPT, déclarant : 'Non merci, mais si vous voulez, nous pouvons acheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars'. Ce refus a non seulement réduit à néant les projets de Musk, mais il a également mis en évidence les inconvénients potentiels de l'attention politique et médiatique entourant l'individu le plus riche du monde, qui peut avoir un impact négatif sur les entreprises qui lui sont liées. Cela ajoute une nouvelle couche d'incertitude à l'avenir de Tesla.Les défis ne s'arrêtent pas là. Dans son analyse de janvier, M. Monteiro a souligné la faible demande de véhicules électriques et la baisse de l'enthousiasme autour de Tesla, en grande partie à cause d'un manque d'innovations accrocheuses ces dernières années, ce qui contribue à la dévaluation de la marque. En substance, 'Musk & Co n'ont pas trouvé comment augmenter la production de véhicules sans comprimer sévèrement les marges. Bien que nous gardions l'espoir que de futurs développements amélioreront les offres de Tesla, le temps passe et l'entreprise continue d'afficher une croissance anémique trimestre après trimestre', a conclu M. Monteiro.Que suggèrent les fondamentaux de Tesla pour l'avenir ? Malgré la récente baisse, l'action Tesla est loin d'être bon marché, puisqu'elle se négocie encore à 158 fois les bénéfices. En outre, les analystes ont considérablement revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours. Au cours des 12 derniers mois, les estimations pour le BPA du T1 2025 ont chuté de 1,01 $ par action à 0,52 $ par action, 13 révisions à la baisse ayant eu lieu au cours des trois derniers mois seulement. Même en tenant compte de la juste valeur, qu'InvestingPro calcule à l'aide de 12 modèles financiers reconnus adaptés aux caractéristiques de Tesla, l'action semble surévaluée. Elle présente un potentiel de baisse de 16,8 % par rapport aux 350,73 dollars par action enregistrés à la clôture du 10 février. Par ailleurs, les analystes sont divisés sur le plan d'exploitation de Tesla. Parmi eux, 19 recommandent d'acheter, 15 de conserver et 12 de vendre





