Le Street Food Festival revient à Aix-en-Provence pour la deuxième année consécutive, du 18 au 20 juin. L'événement cuisine de rue et finger food de Marseille Provence Gastronomie propose des burgers gourmands, des panisses, des spécialités italiennes, du street food healthy et des glaces artisanales.

Le Street Food Festival s'installe pour trois jours au parc Jourdan à Aix. Après une année à Marseille, l'événement cuisine de rue et finger food de Marseille Provence Gastronomie revient à Aix-en-Provence pour la deuxième année consécutive.

L'événement, qui se déroulera du 18 au 20 juin, est devenu incontournable pour les amoureux de la cuisine de rue et de la convivialité. Les restaurateurs locaux rivalisent d'inventivité pour sublimer les saveurs provençales et méditerranéennes. Les visiteurs pourront déguster des burgers gourmands de Monsieur BoB, des panisses et des chichis-frégis de Food M13, des spécialités italiennes de Panpanzerotti, du street food healthy de Baghera et des glaces artisanales aux fruits de Provence signées Les brasseurs.

Les bières artisanales d'Aquae Maltae, de la Petite Aixoise, de la Baroude et des domaines viticoles des châteaux La Coste et Paradis (AOP coteaux d'aix), Romanin (AOP les baux) et du domaine Attilon (vins de pays de Camargue) seront également proposées. Sans oublier, côté soft, les kombuchas des Marseillais de Le festival ne se contente pas de régaler les papilles : chaque soir, DJ Moussa, figure de la scène événementielle, assure une ambiance musicale éclectique de 18 h à minuit.

L'événement se distingue aussi par son engagement en faveur de l'accessibilité : accueil dédié aux personnes en situation de handicap, accès prioritaires, prêt de fauteuils roulants, dispositifs sensoriels adaptés et espace de repos garantissent à tous une expérience confortable et partagée. Au menu, dégustations à l'aveugle, initiation à la langue des signes française, expériences musicales vibratoires et visites sensorielles. Le paiement hybride (carte bancaire ou carte rechargeable) fluidifie encore l'expérience.

Le festival poursuit par ailleurs ses engagements écologiques : tri des déchets, vaisselle réutilisable, énergie verte, brigade verte de sensibilisation et limitation des emballages jetables





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