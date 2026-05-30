Le STO XIII Saint-Jory remporte le titre des réserves de rugby fauteuil

Le club de Saint-Jory a dominé la finale des réserves de rugby fauteuil, s'imposant face à Montauban 18 à 13. Cette victoire leur permet de décrocher le titre et de confirmer leur belle dynamique.

Samedi 23 mai, la commune de Saint-Jory a accueilli la finale des réserves du rugby fauteuil dans une ambiance sportive et conviviale. Quatre équipes étaient engagées dans cette phase finale : le STO XIII Saint-Jory, Biganos, Perpignan et Montauban.

Tout au long de la journée, les rencontres ont offert un beau spectacle aux supporters présents, avec des matchs engagés et un excellent niveau de jeu. Le STO XIII Saint-Jory a parfaitement lancé sa compétition en dominant Montauban sur le score de 20 à 0, avant de confirmer face à Biganos avec une nouvelle victoire nette, 18 à 0. Dans l'autre rencontre, Perpignan prenait le dessus sur Biganos (20-8).

Montauban s'est ensuite relancé dans la compétition grâce à une victoire serrée face à Perpignan (12-6), avant de battre Biganos 22 à 12. De son côté, le STO XIII Saint-Jory terminait la phase de classement invaincu en s'imposant face à Perpignan 10 à 4. La grande finale opposait alors le STO XIII Saint-Jory à Montauban.

Devant son public, le club saint-jorien a conclu cette belle journée de la meilleure des manières en s'imposant 18 à 13 au terme d'une rencontre disputée et intense. Grâce à ce succès, le STO XIII Saint-Jory décroche le titre des réserves de rugby fauteuil et confirme la belle dynamique du club. Dimanche 31 mai, le STO XIII Saint-Jory disputera la finale du Challenge VITAE face à Cavaillon au Temple-sur-Lot, avec l'ambition d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès cette saison





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