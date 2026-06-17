Le Stade Toulousain, manque de rythme en demi-finale ?

Le Stade Toulousain, directement qualifié pour les demi-finales du Top 14, pourrait manquer de rythme lors de sa confrontation avec le Racing 92.

Le Stade Toulousain , directement qualifié pour les demi-finales du Top 14 , pourrait manquer de rythme lors de sa confrontation avec le Racing 92 . La fin de saison a été relativement calme pour les Toulousains, qui n'ont joué que peu de matchs.

Cela pourrait avoir un impact sur leur performance lors de la demi-finale, qui aura lieu vendredi soir au Vélodrome. Le Stade Toulousain a toujours été un équipe solide en fin de saison, mais il est possible que les joueurs manquent de rythme après trois week-ends sans match. Les entraîneurs ont mis l'accent sur la préparation physique des joueurs, mais il est difficile de prédire comment cela affectera la performance de l'équipe.

Les Toulousains ont toujours été bons en fin de saison, mais ils devront montrer qu'ils sont prêts pour la phase finale





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