Le Stade Montois joue sa survie en Pro D2 face au SU Agen

Entre espoirs de maintien direct et préparation psychologique pour les barrages, le Stade Montois affronte Agen dans un match crucial pour son avenir.

Le Stade Montois se trouve actuellement dans une situation critique alors que la fin de la saison de Pro D2 approche à grands pas. Après une défaite respectivement amère à Colomiers sur le score de 19 à 13, les Jaune et Noir se retrouvent dans une position où ils ne sont plus totalement maîtres de leur destin.

Le match à venir contre le SU Agen, prévu ce vendredi soir à 21 heures, s'apparente désormais à une véritable demi-finale pour le maintien. Pour éviter la place redoutée de barragiste, les Landais doivent impérativement s'imposer à domicile, tout en espérant un résultat favorable ailleurs, notamment une défaite du Biarritz Olympique face à Carcassonne.

Bien que les chances de se maintenir directement soient qualifiées d'infimes, l'équipe refuse de baisser les bras et voit en cette rencontre une occasion primordiale de reprendre confiance avant un éventuel affrontement décisif lors des barrages. L'entraîneur principal, Romain Mareuil, insiste sur la volonté du groupe de terminer cette phase régulière de la manière la plus honorable possible, particulièrement devant leur public fidèle au stade André-et-Guy-Boniface.

Après un mois de tensions et une défaite marquante face au voisin dacquois, l'enjeu est double : sécuriser le maintien et gommer les lacunes techniques et tactiques observées tout au long de l'année. Mareuil espère que ses joueurs sauront transposer leurs performances extérieures à domicile, tout en restant extrêmement vigilants face à un adversaire comme Agen.

Bien que le club agenais n'ait plus rien à gagner ou à perdre dans le classement, terminant probablement au pied des phases finales, il reste un adversaire redoutable doté d'un pack d'avants puissant. Le match s'annonce donc rugueux et physiquement exigeant, demandant une concentration totale de la part des joueurs montois dans tous les secteurs de jeu. Du côté des joueurs, Romain Durand, deuxième ligne arrivé au club en 2018, apporte un regard lucide et optimiste sur cette épreuve.

Selon lui, traverser des moments de crise et lutter pour sa survie est un élément formateur qui permet de forger le caractère d'un athlète. Il souligne l'importance pour les jeunes recrues de vivre et de surmonter ce genre de pressions pour grandir professionnellement. Durand estime que le Stade Montois mérite de retrouver rapidement sa splendeur et que la capacité à se relever après des échecs est la clé du succès futur.

Cette résilience collective est essentielle pour maintenir la cohésion du groupe alors que la fatigue physique et mentale commence à peser sur tout le monde, y compris sur le staff technique qui avoue avoir des nuits courtes face aux décisions stratégiques à prendre. Si le miracle ne se produit pas et que le maintien direct échappe au club, les Landais devront se préparer pour le match de barrage.

Ils affronteront alors le perdant de la finale de Nationale, opposant Nice à Narbonne. Ce scénario, bien que stressant, est envisagé comme une étape supplémentaire dans un projet à long terme. Romain Mareuil reconnaît que l'inconstance des résultats sur l'ensemble de la saison a conduit le club dans cette impasse.

Toutefois, il considère que cette expérience douloureuse sera extrêmement bénéfique pour la reconstruction du club. Le projet sportif, bien qu'entravé par les circonstances actuelles, reste d'actualité. L'objectif immédiat est de terminer le travail, même si cela doit se jouer sur un seul point lors d'une 31ème journée improvisée. L'ambition demeure de stabiliser l'équipe pour que les saisons futures soient marquées par une plus grande sérénité et une progression constante vers le haut du tableau de Pro D2





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