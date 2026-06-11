Le stade de Mexico, un symbole de la Coupe du monde

Le stade de Mexico, qui accueillera le Mexique-Afrique du Sud ce jeudi à 21h (heure française), a connu son troisième match d'ouverture d'une Coupe du monde. Il est considéré comme un monument parmi les incontournables du Mexique et est considéré comme la cathédrale du football mexicain. Les deux sélections qui y ont connu un titre de champion du monde, le Mexique en 1970 et l'URSS en 1986, ont marqué l'histoire du stade avec des matchs mythiques. Le Brésil-Italie de la finale de 1970 est considéré comme la performance la plus mémorable du stade, tandis que la fameuse ola dans les tribunes a été découverte lors du match d'ouverture contre l'Italie en 1986. Malgré les rénovations, le parfum de l'histoire est toujours présent dans le stade, qui est considéré comme le plus emblématique de la Coupe du monde.

Le stade de Mexico, qui accueillera le Mexique-Afrique du Sud ce jeudi à 21h (heure française), a connu son troisième match d'ouverture d'une Coupe du monde.

Il est considéré comme un monument parmi les incontournables du Mexique et est considéré comme la cathédrale du football mexicain. Les deux sélections qui y ont connu un titre de champion du monde, le Mexique en 1970 et l'URSS en 1986, ont marqué l'histoire du stade avec des matchs mythiques.

Le Brésil-Italie de la finale de 1970 est considéré comme la performance la plus mémorable du stade, tandis que la fameuse ola dans les tribunes a été découverte lors du match d'ouverture contre l'Italie en 1986. Malgré les rénovations, le parfum de l'histoire est toujours présent dans le stade, qui est considéré comme le plus emblématique de la Coupe du monde





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