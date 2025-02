Le Stade Brestois, un club à la simplicité discrète en Ligue des champions

Le Stade Brestois, malgré sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions, conserve son authenticité et son accessibilité, offrant une expérience de football d'antan.

assister à un match du SB29, à Brest ou à Guingamp, est comme plonger dans le football d'antan. Des stades modestes (entre 15 000 et 18 000 spectateurs), une ambiance chaleureuse et des joueurs accessibles. Même après sa qualification pour la Ligue des champions cette saison, le Stade Brestois n'a pas cédé à la tentation de fermer l'accès à son club comme d'autres équipes du championnat de France.

Par exemple, la plupart des entraînements sont ouverts à la presse et au public, une rareté en Ligue 1. Avant de défier le Paris SG mardi, en barrage de la Ligue des champions, le club breton n'a rien changé de ses habitudes. Comme toujours. C'est la marque d'un club qui n'a pas succombé à la folie des grandeurs malgré un parcours inattendu pour sa première participation à une compétition européenne (18e sur 36, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites). Si la mission s'annonce quasi-impossible face à l'ogre parisien, le Petit Poucet breton peut se vanter d'avoir mené cette aventure avec humilité et authenticité, reflétant ainsi les valeurs du football local





