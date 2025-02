Le Stade Brestois a failli signer Viktor Gyökeres

Le directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi, a révélé avoir failli signer Viktor Gyökeres, buteur star du Sporting Lisbonne, il y a quelques années. Les négociations avaient été quasi exclusives, mais le club breton n'a finalement pas pu se permettre le transfert.

La confiance risque de serrer le cœur des habitués du stade Francis-Le Blé. Dans une interview accordée à L’Equipe, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, révèle être passé tout près d’un énorme coup il y a quelques années. A la recherche d’un buteur pour renforcer le club breton, le dirigeant originaire de Corse s’était renseigné sur un certain… Viktor Gyökeres.

L’avant-centre suédois, qui cartonne en ce moment au Sporting, évoluait alors à Coventry, dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2023. Et Grégory Lorenzi, séduit par son profil, a entamé des négociations quasi exclusives avec son représentant, qui semblait intéressé par la proposition brestoise. Mais le deal a finalement capoté de justesse. Son agent m’a dit que j’étais le seul directeur sportif à l’avoir appelé, quand il était à Coventry. J’étais prêt à mettre 4 à 5 millions d’euros, mais c’était 8', regrette aujourd’hui celui qui a rejoint le Stade Brestois en 2016 comme coordinateur sportif, avant de devenir directeur sportif en 2018. Formé en Suède, puis passé par l’Angleterre à Brighton (qui l’a prêté au FC St. Pauli en Allemagne) et Swansea, Viktor Gyökeres a été enrôlé par Coventry pour 1,2 million d’euros en 2021, avant d’être transféré au Sporting deux ans plus tard pour 13 millions d’euros. 34 buts en 34 matchs cette saison Sa cote actuelle sur le marché est estimée à 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais la somme pourrait encore monter en cas de changement de club dans les mois à venir, tant le profil de l’international suédois (26 sélections, 15 buts) semble plaire aux cadors européens. Il faut dire que le natif de Stockholm réalise une saison tonitruante avec le club de Lisbonne. En 34 apparitions, le droitier d’1,89m, sous contrat jusqu’en 2028, a inscrit 34 buts et délivré 7 passes décisives (toutes compétitions confondues). Un rendement impressionnant qui permet au Sporting d’occuper la tête de son championnat, avec 4 points d’avance sur Benfica et 8 points sur Porto. En Ligue des champions, où leur n°9 a marqué 6 fois en 7 matchs, les Vert et Blanc s’apprêtent à disputer les barrages face à Dortmund. Avec un match aller prévu ce mardi au stade José Alvalade XXI (21h), quelques heures avant le choc franco-français entre Brest et le PSG à Guingamp (18h45).





