Le SSD MSI Spatium M460 1 To à 57,70 € : Une offre imbattable pour booster vos performances

Ce SSD NVMe M.2 de 1 To offre des vitesses de lecture et d'écriture impressionnantes grâce à l'interface PCIe Gen4 et la technologie 3D NAND. L'MSI Spatium M460 est une excellente option pour améliorer les performances de votre PC, notamment pour les jeux et les logiciels gourmands en ressources.

Si vous vous trouvez souvent à pousser les murs (virtuels) de votre espace de stockage actuel pour trouver de la place, il est peut-être temps d’investir 57,70 euros chez PC Componentes pour acquérir le MSI Spatium M460 1 To. Le MSI Spatium M460 1 To est un SSD au format M.2 4×4, il est donc taillé pour votre PC fixe ou portable. Même s’il n’est pas assez rapide pour en faire une offre exceptionnelle, il reste néanmoins une excellente affaire.

Malgré tout, il affiche de très bonnes performances, et si jamais votre ordinateur actuel tourne avec un HDD classique ou même un SSD d’ancienne génération, vous allez sentir la différence. Jusqu’à 4500 Mo/s en écriture séquentielle, le MSI Spatium M460 est un SSD qui exploite l’interface PCIe Gen4 pour vous offrir de grandes vitesses qui atteignent 5 000 Mo/s en lecture et 4 500 Mo/s en écriture. En plus, vous profitez de la technologie 3D NAND, pour augmenter la densité de stockage, et surtout : ça permet de traiter les données deux fois plus vite qu’une puce NAND classique. Il intègre également des fonctions de correction des erreurs et de sécurité des données, ce qui rassure sur sa fiabilité. Il est aussi compatible avec MSI Center, un logiciel qui sert à surveiller l’état du disque en temps réel. Pour la protection des données, vous avez la solution Actiphy qui comprend des outils de sauvegarde et de restauration, comme ça vous évitez toute perte de données accidentelle. Le Spatium M460 est un SSD fait pour vous si vous souhaitez y installer des jeux ou des logiciels nécessitant pas mal de puissance, puisqu’il permet de réduire les temps de chargement. Son format M.2 2280 lui permet de s’intégrer facilement dans de nombreuses configurations, parce qu’il ressemble à une petite barrette, là où un HDD a besoin de son propre espace, lui se fixe discrètement sur la carte mère. En plus, pour des performances stables, vous avez un contrôleur Phison E21T. Comme ça, sa consommation énergétique reste modérée, avec seulement 4,3 W au maximum et 0,05 W en veille.





