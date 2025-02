Le Square Frachon à Arras va être réaménagé après l'assassinat de Dominique Bernard

La ville d'Arras va réaménager le square Frachon devant le complexe scolaire Gambetta-Carnot dans les prochaines semaines. Ce projet, financé à hauteur de 1,6 million d'euros, a été accéléré suite à l'assassinat du professeur Dominique Bernard en octobre dernier. L'esplanade sera piétonne et végétalisée, et des arbres abattus seront remplacés.

Le square Frachon, situé devant le complexe scolaire Gambetta-Carnot à Arras , va être réaménagé dans les prochaines semaines. La mairie nourrissait depuis longtemps l'ambition d'apaiser les circulations et de verdoyer cet espace.

« Ce square devait à la fois subir une évolution puisqu'il était livré à énormément de circulation en mêlant la voiture, les piétons, les vélos, les bus, il fallait redonner du sens, de l'apaisement et une connexion entre le square et les établissements scolaires », précise le maire, Frédéric Leturque, au micro de BFM Grand Lille. Ce chantier à 1,6 million d'euros financé par la ville et la communauté urbaine doit offrir pour la rentrée des classes de septembre 2025, une esplanade piétonne et végétalisée. Un lieu marqué par l'assassinat de Dominique Bernard Le projet s'est concrétisé après l'assassinat de Dominique Bernard le 13 octobre 2023. De nombreux élèves entretenaient un traumatisme avec ce lieu de passage vers leurs établissements scolaires. Le square ne prendra pas le nom du professeur. La ville a déjà honoré sa mémoire avec l'apposition d'une plaque aux victimes du terrorisme sur la place des Héros. En revanche, les concepteurs du projet ont souhaité honorer la mémoire de l'enseignant par un autre biais. « On souhaite rendre hommage a Dominique Bernard et aux grands auteurs de la littérature française classique en inscrivant dans le mobilier urbain des phrases qui auront été choisies par un jury et des élèves du lycée », nous explique Xavier Dewalle, directeur général des services techniques.Quatre arbres abattus Les travaux démarrent ce lundi 10 février avec deux semaines de réfection des réseaux d'assainissement. Mi-mai, les travaux majeurs vont être lancés. La mairie installera de nouveaux éclairages publics ainsi que quatre à six caméras. Un nouveau mobilier urbain sera également installé. Avant de procéder aux aménagements paysagers, la ville a annoncé ce vendredi 7 février l'abattage de quatre arbres présents dans le square devant la cité-scolaire. « Les arbres étaient déjà sous surveillance car leur état nous inquiétait. Ils seront abattus prochainement. Cette décision fait suite aux conclusions de deux expertises réalisées par des écologues afin de déterminer l’état de santé de ces sujets », indiquait Karine Boissou, adjointe en charge de la transition écologique.





