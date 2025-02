Le spectacle 'Feu' : une explosion d'énergie et de mouvements

Le spectacle 'Feu', une création du Club Optimiste, explore l'énergie brute et les impulsions de mouvement, célébrant l'envie de bouger et la nécessité d'agir face aux urgences. Présenté à la Grainerie à Balma, ce spectacle immersif est une expérience sensorielle intense où la fumée, les lumières et la musique s'entremêlent pour créer une atmosphère unique.

Le spectacle ' Feu ' est né d'une forme courte de 30 minutes créée en seulement vingt jours pour le festival d'Avignon en 2023. La version finale, d'une durée de 55 minutes, a été élaborée à Cherbourg dans le cadre du Spring, festival dédié aux nouvelles formes de cirque en Normandie. Il sera présenté, jeudi et vendredi, à la Grainerie , qui a soutenu la création de ce spectacle en partenariat avec le théâtre de la Cité.

'Feu' représente l'expérience brutale d'une dépense d'énergie excessive, mais aussi un départ, une course, un rituel d'agitations qui célèbre les élans, l'envie de bouger et la nécessité d'agir face à des urgences terribles, explique Fanny Alvarez du Club Optimiste. C'est également une secousse à travers laquelle la musique explose dans l'espace, un constat qu'on ne profitera jamais autant du silence qu'après un énorme vacarme. Enfin, c'est une performance improvisée au millimètre près, la liberté de vivre les choses pleinement. Il n'y a pas de véritable feu dans le spectacle, mais de la fumée, comme pour évoquer que l'air est à la fois irrespirable et beau. Les éléments de lumière sont travaillés en lien avec la fumée invasive. Le son, omniprésent, est matérialisé sur le plateau par une profusion d'instruments : trois batteries, des saxophones, des micros... remplissent l'espace. L'acrobate Fanny Alvarez a conçu le spectacle en s'entourant de la saxophoniste et clarinettiste Morgane Carnet et du batteur Xavier Tabard. Ensemble, ils célèbrent ce feu aux effets et aux ressentis antagoniques si bien raconté et analysé par Gaston Bachelard qui a écrit : 'Il est douceur et torture, il est cuisine et apocalypse'. Jeudi 13 et vendredi 14 février à 20h à la Grainerie (61, rue Saint-Jean) à Balma. Tarifs : 10 à 16 €. Atelier animé par Fanny Alvarez et l'équipe du spectacle, samedi 15 de 15h30 à 20h et dimanche 16 février de 10h à 17h. À partir de 16 ans. Tél. 05 61 24 33 91. www.la-grainerie.ne





