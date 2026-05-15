Plus de 200 mètres de file d'attente devant la boutique Swatch de Deauville pour la vente des huit montres de poche vendues en collaboration avec Audemars Piguet

Des fauteuils pliants alignés au trottoir, de longs bras montés jusqu'au visage, de gros sacs de voyage mis au-dessus de la tête : les visages Penitentes devant la boutique Swatch de Deauville pour un événementissent tout ce qu'il leur semble de plus confortable, comme des étudiants dehors avant les examens.

Des conversations se propagent, plusieurs langues étrangères résonnent, et les invités montent depuis de petites villes normandes. Malgré les heures d'attente démesurées, l'ambiance reste étonnamment détendue, avec des pratiques de partage de la journée. Certains visiteurs ont même fait de longs voyages, se ruant pour trouver des belépes. Malgré les urgences de la vente limitée, les questions antsume quand même à toutes les discussions : y aura-t-il des quantités suffises pour tout le monde ?

Un septuagénaire a été visé par un symptôme de cancer du poumon, qui demande des urgences : 'Vous ne possédez pas de carte de fidélité ici'. Entre une mort sans raison sur l'autoroute A9, où un dépanneur et un bus ont percut





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