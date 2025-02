Le Spa Marin de Châtelaillon-Plage rouvre ses portes après 18 mois de travaux

Le Spa Marin de Châtelaillon-Plage, anciennement le centre de thalassothérapie du Domaine des Trois Îles, a rouvert ses portes après 18 mois de travaux. Le site a été racheté par le groupe cinématographique CGR en 2016 et a été entièrement reconstruit pour répondre à la demande croissante de courts séjours. Le Spa Marin s'étend désormais sur 2700 m2 et propose une variété d'équipements et de services, notamment des cabines de massage, des baignoires de dernière génération, des hammams, un sauna et deux piscines.

Dans les Archives - La thalassothérapie Spa Marin de Châtelaillon-Plage a rouvert ses portes mi-février 2018, après 18 mois de travaux importants visant à l'adapter à la demande croissante de courts séjours. L'ancien Domaine des Trois Îles a été racheté par le groupe cinématographique CGR en janvier 2016. Des coussins bleus sur des banquettes épaisses, du bois wengé aux murs, des dalles gris-beige de bon goût au sol, une lumière feutrée, une musicothérapie en cabine et une eau de mer à 32°C...

« On est loin de la thalassothérapie d'antan, avec du carrelage partout », souligne Yves Clermont, le directeur du pôle bien-être de CLR (initiales de Charles et Luc Raymond), la filiale hôtelière du groupe de cinémas Rochelais Circuit Georges-Raymond. En janvier 2016, CGR a acquis le Domaine des Trois Îles de Châtelaillon-Plage, pour un montant non dévoilé. Après la rénovation des deux hôtels du site, c'était au tour du centre de thalassothérapie, rebaptisé Spa Marin, de rouvrir au public le week-end dernier. Le bâtiment est l'œuvre du cabinet rochelais ABP Architectes. La décoration a été conçue en interne au sein du groupe CGR. Le nouveau propriétaire, qui indique que l'investissement sur l'ensemble du domaine « approche les 30 millions d'euros », soit à peu près deux fois plus que ce qui était annoncé au départ, a pratiquement tout reconstruit en mieux. Le Spa Marin s'étend désormais sur 2700 m2, contre environ 1900 précédemment. Il compte 12 lieux de massage, des baignoires de dernière génération, deux hammams, un sauna avec fontaine à glace pilée et seau de glace (pour ceux qui aiment se refroidir d'un coup après avoir bien transpiré), une piscine intérieure réservée aux activités sportives (aquabike, trampoline, hydro-rider...) mais également privatisable - « il y a une demande pour les enterrements de vie de jeune fille », explique Yves Clermont. L'autre bassin intérieur, plus grand, offre divers petits plaisirs, du bain à bulles à la « rivière » qui court à l'extérieur. Il se double d'un bassin de nage de 21 mètres séparé, afin d'assurer la tranquillité et le confort de chacun des types d'usagers. Autour, les banquettes du coin « lounge » sont par ailleurs chauffantes. Et pour ceux qui seraient éreintés de pareil traitement, il est prévu une « salle de repos » dotée d'un écran où seront bientôt diffusées des images apaisantes voire… des films. Ce qui pourrait être la marque de CGR. Puisque pour le reste, rien ne laisse imaginer au client non-averti que le site appartient au troisième réseau national de salles de cinémas ! Un nouveau propriétaire qui joue la carte du chic sans extravagances avec cette thalasso adossée à son hôtel Ibis Style rénové, sans plus. Son pendant plus luxueux (on dit désormais premium) mais à l'eau douce se situant de l'autre côté de la rue de la Falaise, adossé à l'hôtel MGallery et au restaurant Le Gaya du chef étoilé Pierre Gagnaire. Il s'agit du spa Nuxe. Deux sites de thalasso pour deux clientèles. Avec des cabines à deux tables de massage aussi, des banquettes et des baignoires à deux places, aussi pour la clientèle croissante des couples d'amoureux ou d'amis. Les cabines de massage sont soit simples, soit doubles, de manière à satisfaire la clientèle de plus en plus forte des couples. C'est la tendance nationale, qui privilégie également les séjours courts (un, deux ou trois jours) aux plus longs. Les établissements s'adaptent, donc, en proposant des équipements et des formules dédiés sur un marché national et local très concurrentiel. À elle seule, la Charente-Maritime compte déjà six offres de thalassothérapie (Royan, l'île de Ré, Oléron et Châtelaillon). Une concurrence exacerbée par la montée en puissance d'agences de réservation en ligne, comparables au booking.com des hôteliers, qui réduisent les marges des adhérents par les commissions qu'elles prennent. L'autre tendance de fond, c'est la course à la gastronomie, la clientèle appréciant de profiter non seulement d'un hôtel confortable à proximité, mais également d'une bonne table. Nul doute que la présence du chef étoilé Pierre Gagnaire, derrière la carte du restaurant Le Gaya, constitue un atout considérable. Indispensable ? « Nécessaire, en tout cas », nuance Christophe Mornet, le responsable du Spa Marin. Nécessaire pour séduire la clientèle de proximité, sur laquelle compte beaucoup CGR, autant que celle des gourmets qui viennent de plus loin pour prendre du bon temps. Au regard des sommes investies, l'enjeu est gros.





