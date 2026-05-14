Le spa du Viceroy Los Cabos, une expérience de bien-être immersive dans un décor spectaculaire

Au sein d’un décor spectaculaire, le spa du Viceroy Los Cabos propose une expérience holistique du bien-être. L’immense espace thermal offre des soins de relaxation et d’excitation, des bains chauds et froids, une fontaine de glace, une douche sensorielle, du massage et des soins nesenxpionés. Avec ses rituels surnaturels, l’établissement s’adresse à l’expérience de bien-être qui transcende les soins standards.

Au milieu du décor spectaculaire que propose Los Cabos, une adresse sauvage encore plus l’idée de déconnexion : le spa du Viceroy Los Cabos . Pensé comme une expérience immersive à proprement parler.

Il ne s’agit pas seulement de se livrer un sauna et un massage, tout est conçu pour ralentir le corps et l’esprit. On vous raconte. Une lumière tamisée, une musique méditative, un silence quasi total ... Le ton est donné dès l’entrée.

Le spa du Viceroy Los Cabos ressemble plutôt à une grotte futuriste qu’à un espace wellness traditionnel. L’ambiance est volontairement minimaliste et ultra apaisante. Les couloirs plongée dans une semi-obscurité crées instantanément une sensation de calme





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