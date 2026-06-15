Le souffleur Ryobi sans fil, un outil compact et efficace

Le souffleur Ryobi sans fil est un outil compact et efficace qui remplace le balai et élimine les feuilles à 245 km/h. Il est facile à manier sur terrasse, allée ou pelouse et se laisse démonter pour un rangement malin. Ce souffleur RYOBI est idéal pour dégager terrasse et allée et est proposé à 49,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Le souffleur Ryobi sans fil est un outil compact et efficace qui remplace le balai et élimine les feuilles à 245 km/h. Il est facile à manier sur terrasse, allée ou pelouse et se laisse démonter pour un rangement malin .

Ce souffleur RYOBI est idéal pour dégager terrasse et allée et est proposé à 49,99 euros au lieu de 64,99 euros. Il est livré sans batterie ni chargeur, ce qui invite à compléter sa gamme selon ses besoins. Le souffleur RYOBI est fiable et maniable et se révèle un choix malin pour qui cherche performance et compacité





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