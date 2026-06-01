Le sommet Choose France : 93 milliards d'euros d'investissements annoncés

Le sommet Choose France a réuni de nombreux investisseurs étrangers au château de Versailles pour annoncer 93 milliards d'euros d'investissements. Mais quel bilan tirer de cette 9e édition?

Comme tous les ans depuis 2017, Emmanuel Macron a réuni de nombreux investisseurs étrangers au château de Versailles pour le sommet Choose France. Avec à la clé 93 milliards d'euros d'investissements annoncés ce lundi 1er juin.

Quel bilan tirer de cette 9e édition? La réponse de Stéphanie Coleau. L'économie française subit de plein fouet la guerre au Moyen-Orient. L'inflation repart à la hausse et l'activité économique tourne au ralenti.

Conséquences : le gouvernement prévoit 6,2 milliards d'euros d'économies. Comment l'exécutif prévoit-il de se serrer la ceinture? La réponse de Stéphanie Coleau. Michelin, fleuron de l'industrie française vient d'annoncer la suppression de 1500 postes en France dans les trois prochaines années.

L'entreprise a déjà fermé deux usines en 2024. Pourquoi Michelin supprime-t-il encore des postes en France? La réponse de Stéphanie Coleau. 3 millions d'automobilistes français peuvent toucher une aide aux carburants. Son montant s'élève à 100 euros et elle est réservée aux grands rouleurs aux revenus modestes.

Comment bénéficier de cette aide? La réponse de Paul Louis. Face aux tensions sur le marché des énergies fossiles, le gouvernement veut accélérer l'électrification de la France. Ce mardi 26 mai, de nombreux acteurs économiques comme EDF, Leclerc ou Stellantis étaient conviés à l'Élysée par Emmanuel Macron.

Qu'est-ce que cette équipe de France de l'électricité? La réponse de Stéphanie Coleau. Face aux fortes chaleurs, la tentation est grande de télétravailler. Afin de s'éviter les transports en commun ou un trajet en voiture.

Mais pouvez-vous exiger d'être en télétravail si le thermomètre grimpe? La réponse de Stéphanie Coleau. Carrefour, Leclerc, Auchan... Une commission d'enquête sénatoriale a passé au crible les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs.

Le rapport publié le 21 mai dénonce des pratiques prédatrices de certaines enseignes. Alors les supermarchés pratiquent-ils des marges abusives en rayon? La réponse de Stéphanie Coleau. Les pays européens se livrent une compétition féroce pour attirer les entreprises du monde entier.

Depuis 7 ans, la France est le pays qui en capte le plus d'investissements étrangers. Pour 2025, le cabinet EY recense 852 projets d'implantation ou d'extension sur le sol français. La France attire-t-elle toujours autant les investisseurs étrangers? La réponse de Stéphanie Coleau.

Pour la première fois, des voitures chinoises vont être produites en France. Le constructeur Stellantis a annoncé qu'il allait fabriquer des modèles de la marque Dongfeng dans son usine de Rennes. Pourquoi Stellantis ouvre-t-il ses portes au constructeur chinois? La réponse de Stéphanie Coleau.

Après plus de 80 jours de guerre, l'Iran utilise toujours le détroit d'Ormuz comme un levier de négociations. Les navires marchands sont bloqués et soumis à un péage. L'Iran menace maintenant de s'en prendre aux câbles sous-marins. L'Iran peut-il taxer Internet? La réponse d'Erwan Morice





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