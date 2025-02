Le Smishing : L'Arnaque par SMS en Pleine Expansion

Le smishing, une nouvelle forme d'hameçonnage par SMS, est en plein essor. Les escrocs se font passer pour des représentants d'organismes et tentent de voler des données personnelles. Cette pratique a entraîné des millions de dollars de pertes et se révèle difficile à contrer. La prévention et la vigilance sont les armes les plus efficaces contre cette menace croissante.

Un fléau en plein boom. Les escrocs qui ciblent leurs victimes par téléphone sont de plus en plus actifs et tentent de décliner leurs modes opératoires. Une nouvelle pratique a d'ailleurs récemment été identifiée : le «smishing», rapporte Les Numériques. Cette méthode prend la forme d'un hameçonnage par SMS . Un escroc se présente en tant que représentant d'un organisme et tente de récupérer les données personnelles des personnes contactées.

Grâce à cette procédure, les individus tentent de voler de l'argent, notamment par l'intermédiaire de liens frauduleux. Une étude menée par l'entreprise américaine de cybersécurité Proofpoint, relayée par nos confrères, indique que 300 000 à 400 000 attaques par SMS seraient effectuées chaque jour. En 2023, la hausse avait été chiffrée à 318% et plus de 330 millions de dollars ont été volés en 2022. Si les victimes sont de plus en plus nombreuses et que les autorités s'inquiètent, c'est surtout parce que ces arnaques sont toujours difficiles à bloquer et que les faux SMS sont encore délicats à identifier. À lire aussi : Les faux badges de poubelles : voici la nouvelle arnaque en vogueLa prévention, meilleure arme contre le «smishing». Comment lutter contre le «smishing» ? En France, il est possible de signaler les numéros douteux en transférant les SMS reçus au 33700. La prévention demeure toutefois le moyen le plus efficace pour lutter contre les arnaques. Il est recommandé d'être très attentif à un texto vous mentionnant un colis à livrer ou une amende à payer en ligne. Au moindre doute, il vaut mieux s'abstenir que de tomber dans un piège. La commune de Bayeux a, par exemple, récemment effectué de la prévention pour prévenir d'une arnaque. La municipalité a mis en garde contre le démarchage abusif par SMS au sujet d'aides qui seraient fournies par la collectivité notamment pour «réaliser des économies d’énergie». Dans un communiqué, la ville du Calvados a indiqué que des administrés l’ont contactée après avoir reçu «un SMS les informant d'aides mises en place par la collectivité pour ‘moderniser le chauffage’ ou ‘réaliser des économies d'énergie’». Or, il s’agit bel et bien de messages frauduleux destinés à piéger leurs destinataires





