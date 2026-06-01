Le salaire minimum, le Smic, va augmenter de 2,41 % le 1er juin pour suivre l'inflation repartie à la hausse en raison de la forte hausse des prix de l'énergie qui ont gonflé de 14,3 % sur un an.

Le salaire minimum , le Smic , va augmenter de 2,41 % le 1er juin, pour suivre l'inflation repartie à la hausse en raison de la forte hausse des prix de l'énergie qui ont gonflé de 14,3 % sur un an.

Cette augmentation automatique n'est pas assortie d'un coup du gouvernement. Elle portera le Smic mensuel brut de 1.823,03 à 1.867,02 euros, et le salaire mensuel net de 1.477,93 euros. Le gouvernement peut donner un coup de pouce au Smic mais cela n'a pas été le cas depuis juillet 2012.

La CGT estime que cette augmentation ne répond en rien à l'ampleur de la crise sociale et que le syndicat estime qu'elle ne répond en rien à l'ampleur de la crise sociale. La numéro un de la CFDT Marylise Léon a appelé à 'rouvrir des négociations salariales' dans les entreprises et la fonction publique





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