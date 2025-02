Le Slip Français se lance dans une bataille à bas prix pour sauver le made in France

Le Slip Français, marque de sous-vêtements française, fait face à une crise et cherche à se réinventer en se tournant vers des prix plus compétitifs. Après avoir abandonné son positionnement premium, l'entreprise inaugure une nouvelle usine textile à Aubervilliers et vise à vendre ses produits dans les supermarchés.

Les machines à coudre chantent désormais « cocorico ». En pleine crise pour les enseignes de mode françaises, Le Slip Français souhaite incarner la résistance avec un virage stratégique serré. Fini le positionnement 100% premium, avec des boutiques dans les beaux quartiers qui vendaient des sous-vêtements à 40 euros pour les grandes occasions. L’entreprise s’est engagée dans une bataille pour casser ses prix.

Sans renier cependant le « made in France » : ce mercredi 12 février, Le Slip Français célébrait l’inauguration d’une usine textile à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un bastion grâce auquel la marque espère retrouver des couleurs. «Il y a un an jour pour jour, on ne savait pas comment payer les salaires », retrace Guillaume Gibault, président et fondateur du Slip Français. En 2023, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires décrocher de 10 % tandis que les pertes s’élevaient à 1,7 million d’euros, selon les comptes non consolidés. Comme d’autres, l’entrepreneur s’est cogné aux limites des achats patriotiques : «Le made in France dans la réalité des porte-monnaies, c’est trop cher (...) Un slip à 40 euros, ça ne fait pas un modèle économique pérenne.» Le Slip Français, bientôt dans les supermarchés ? Alors, place aux grands volumes dans l’usine d’Aubervilliers. «Quand on commande beaucoup de tissus, on arrive à être compétitifs par rapport au Portugal », se félicite Bruno Haddad, patron de l’usine. Début 2024, Le Slip Français a divisé ses prix par deux pour proposer des sous-vêtements à partir de 18,5 euros en pack, quitte à renoncer à certaines broderies. Mais le président de l’entreprise espère aller plus loin. «Dans la grande distribution, un pack de trois sous-vêtements coûte 29 euros. C’est ça notre objectif», vise Guillaume Gibault. Après avoir réduit le nombre de ses boutiques en France à cinq, Le Slip Français espère que ses produits seront bientôt vendus dans les supermarchés. «On a invité tous les gens de la grande distribution», confie le patron. En parallèle, Le Slip Français prépare d’autres lancements : l’entreprise pourrait effectivement proposer des t-shirts moins chers, alors que des tas de chandails apparaissent déjà au pied des machines à coudre d’Aubervilliers. «On prépare une grande annonce pour le 5 mars», a simplement indiqué Guillaume Gibault. Le Slip Français « bataille tous les jours » pour être rentable Pour soutenir ces grandes ambitions, l’usine d’Aubervilliers devrait passer de 40 salariés à 300 d’ici deux ans. Installé dans une friche industrielle, le site a été baptisé Bonne Nouvelle, en hommage au Sentier, ce quartier parisien qui a brillé dans l’industrie textile avant de connaître les affres de la concurrence étrangère. «Le made in France, c’est 3 % des vêtements vendus en France », chiffre Le Slip Français, qui nage à contre-courant. Actionnaire à 10 % de Bonne Nouvelle (l’ensemble de l’actionnariat n’a pas été précisé), l’entreprise s’est associée à d’autres marques de prêt-à-porter (Wiltee et LeLab+) pour ouvrir l’usine mais Le Slip Français représente le principal client : 30 % à 40 % des volumes du Slip Français devraient venir d’Aubervilliers en 2025, le reste venant d’autres sous-traitants français. Ce pari du made in France sera-t-il gagnant ? «On a réussi à faire presque 10 % de croissance entre 2023 et 2024», se félicite Guillaume Gibault même si le président admet en même temps que l’entreprise est «tout juste » bénéficiaire. «Nous sommes une petite entreprise (de 60 employés, ndlr). Nous n’avons pas beaucoup de cash devant nous et on bataille tous les jours pour faire notre rentabilité.» Avec des prix plus attractifs, Le Slip Français espère conquérir de plus en plus de fessiers. La marque compte déjà un illustre client, présent lors de l’inauguration : Bruno Le Maire, ex-ministre de l’Economie. «Je me suis mis sur mon 31, y compris sur ce que je ne peux pas vous montrer : mon Slip Français», a confié l’apôtre de la réindustrialisation. Une information que nous n’avons pas pu vérifier.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

MADE IN FRANCE MODE ENTREPRISES CRISE RÉINDUSTRIALISATION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour Le Slip français, une nouvelle usine et un changement de capL’entreprise de sous-vêtements a présenté mercredi matin une nouvelle unité de production à Aubervilliers. Le symbole d’un changement de stratégie de la part de ce groupe emblématique du made in France.

Lire la suite »

'En client et en ami', Bruno Le Maire inaugure la première usine du Slip françaisL'ancien ministre de l'Économie est sorti de sa retraite médiatique pour inaugurer la première usine française du Slip français, à Aubervilliers, un symbole du made in France qu'il soutient.

Lire la suite »

Victor Wembanyama : 56% des Français ont déjà entendu parler du prodige du basket françaisLE BAROMÈTRE - Le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL porte dimanche 8 décembre sur la Formule 1, le quadruple champion du monde Max Verstappen, les circuits et les pilotes préférés des Français.

Lire la suite »

Saint-Louis-des-Français, « le panthéon des Français à Rome »Chaque samedi, pendant six semaines, la correspondante de La Croix à Rome vous dévoile les coulisses du patrimoine religieux français de la capitale italienne.

Lire la suite »

Les Français sceptiques face au leadership français en IAUn nouveau sondage révèle que 67% des français doutent de la capacité de leur pays à devenir un leader en intelligence artificielle et nouvelles technologies. L'étude met en lumière un pessimisme général et une perte de confiance dans les capacités de la France à s'imposer sur la scène internationale.

Lire la suite »

Djihadistes Français en Irak : Des Accusations de Tortures et des Plaintes en FranceOnze Français, condamnés à mort puis à vie en Irak pour leurs liens avec l'EI, dénoncent des conditions de détention inhumaines. Plusieurs plaintes déposées en France ouvrent des enquêtes sur des accusations de tortures et de traitements illégaux.

Lire la suite »