Le Skyr : la Nouvelle Star des Petit-Déjeuners ?

Produit laitier venu d'Islande, le skyr s'impose comme une nouvelle tendance avec une forte augmentation de sa consommation. Mais ce yaourt-fromage blanc plus cher et qu'il faut trouver dans des rayons spécifiques, mérite-t-il son succès ?

Produit laitier venu d' Islande , le skyr est devenu en quelques mois un chouchou des rayons yaourts. Il se décline en de nombreuses marques et se vend bien plus cher que le fromage blanc . Mais mérite-t-il son rang de nouvelle star des petits-déjeuners ? Son nom évoque les contrées reculées du Nord, le froid islandais et la nature brute. Le skyr, produit laitier riche en protéines et faible en matière grasse, s'est imposé en quelques années en véritable tendance.

Sa consommation aurait même augmenté de 66 % en 2022 et se serait poursuivie en 2023. Alors qu’il était encore quasi-inconnu chez nous il y a quelques années, aujourd’hui, un Français sur quatre déclare consommer du skyr régulièrement. Mais pourquoi tant de succès pour cette spécialité ? Qu’a-t-elle de plus ou de moins qu’un fromage blanc ou qu’un yaourt nature ? Et pourquoi son prix est-il si supérieur à celui d’autres préparations ?Le skyr n’est ni vraiment un yaourt, ni un fromage blanc. Sa composition (du lait écrémé et des ferments lactiques) se rapproche de celle du premier, mais sa texture, épaisse, fait penser au deuxième. Le secret du skyr réside dans son temps d’égouttage, plus long, qui permet de retirer de la préparation tout le lactosérum, partie liquide qui s’écoule à l’issue de la coagulation du lait et qui est composée à 94 % d’eau. Pour obtenir une même quantité de produit, le skyr nécessite donc beaucoup plus de lait qu’un yaourt ou un fromage blanc, mais à l’arrivée, on obtient un produit plus dense et plus concentré en protéines. Le lait choisi, écrémé, permet également de fabriquer un produit sans matières grasses, contrairement au lait demi-écrémé ou entier qui sert à la préparation de nos laitages habituels.En Islande, le skyr est consommé depuis des siècles, car le lactosérum récupéré au moment de l’égouttage servait traditionnellement de boisson ou d’agent de conservation des viandes. Il fait aujourd’hui encore partie intégrante de la cuisine locale et de la tradition culinaire. Son goût légèrement acidulé et sucré, avec une amertume en fin de bouche, lui permet d’être consommé de la même manière que nos yaourts et fromages blancs : nature, salé ou sucré, en y ajoutant des fruits, du miel, des céréales… Il est souvent consommé tel quel en tant que dessert ou collation, mais peut également être utilisé dans des smoothies, des sauces, des dips, des gâteaux… Le skyr est apprécié pour sa teneur élevée en protéines (10 grammes de protéines pour 100 grammes de produit environ) et sa faible teneur en matières grasses (0 %) et en sucres (seulement 3 grammes de sucres pour 100 grammes), ce qui en fait un choix validé par les nutritionnistes. Le skyr est « beaucoup plus protéiné que le fromage blanc qui est autour de 7,5 % de protéines, que le yaourt qui se situe autour de 4-5 %, mais assez similaire au petit-suisse qui est à environ 9-9,5 % de protéines », explique une diététicienne, qui voit cette spécificité comme l’une des raisons de son succès : le skyr « plaît notamment aux sportifs qui cherchent à faire du muscle ». Et les marques ne s’y sont pas trompées : la forte teneur en protéines est aujourd’hui un argument marketing très mis en avant. « Les protéines, dans l’imaginaire des gens, c’est très désirable : beaucoup schématisent ‘les glucides c’est le sucre, ça fait grossir, les lipides, c’est le gras, ça fait grossir’. C’est faux, c’est schématique, mais beaucoup de gens le voient comme ça et se disent ‘si je favorise les protéines, je prends soin de ma santé’ », explique Marie-Eve Laporte, professeure en sciences de gestion et de management à l’université Paris-Saclay, spécialiste des comportements et du marketing alimentaire et de santé. « Le skyr arrive aussi dans une période où l’on dit beaucoup qu’il faut réduire sa consommation de viande », indique la spécialiste. « Or, à part la viande, où trouver des protéines ? Il y a les végétales, mais c’est tout de suite plus compliqué à cuisiner, là c’est tout prêt, c’est facile. Ça répond pile à la demande actuelle, et ça, c’est la base du marketing. » Mais à part de protéines quasi-égale, pourquoi ne pas choisir le petit-suisse (classique ou 0 %) ? Car bien que diététique et savoureux, le skyr est surtout… onéreux : le produit islandais se vend aujourd’hui jusqu’à 9 euros le kilo pour les marques Monoprix Gourmet et Siggi’s, soit entre 3 et 6 fois plus cher qu’un fromage blanc allégé. Selon Marie-Eve Laporte, la réponse réside en un concept : le storytelling, ou l’art de raconter une histoire. « Dans l’imaginaire des gens, le skyr va convoquer le côté exotique, ça vient de l’Islande, il y a toute l’image autour de ça, les aurores boréales, les boissons chaudes, les Vikings… Ce type d’histoire accrocheuse, on aurait pu le trouver sur d’autres produits, comme les petits-suisses, sauf que ça n’a pas été fait, donc les gens se tournent vers le skyr. » L’histoire du produit, mais aussi l’histoire de celui qui l’achète





Skyr Yaourt Fromage Blanc Protéines Nutrition Tendances Islande Marketing

