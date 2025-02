Le site web de Yeezy désactivé après la vente de t-shirts portant une croix gammée

Le site web de Yeezy, la marque de mode de Kanye West, a été désactivé mardi 11 février 2025 par son hébergeur Shopify après avoir commencé à vendre des t-shirts blancs avec une croix gammée. Cette action intervient alors que le compte de Kanye West sur le réseau social X a disparu depuis lundi, après que le rappeur ait multiplié les publications antisémites ces derniers jours.

Le site web de Yeezy , la marque de mode de Kanye West , a été désactivé mardi 11 février 2025 par son hébergeur Shopify , suite à la vente de t-shirts blancs portant une croix gammée . Shopify a déclaré que la page du rappeur « a violé nos conditions, c’est pourquoi nous l’avons retirée de Shopify ». L’entreprise gère les paiements pour des sites web hébergés sur sa plateforme.

Kanye West, qui se fait appeler Ye, s'était payé une publicité lors du Super Bowl dimanche, renvoyant vers le site Yeezy dans une vidéo tournée au smartphone. Immédiatement après la publicité, le site web proposait une gamme d'articles de mode, selon le magazine Variety. Cependant, peu de temps après, il n'était plus possible d'y accéder qu'à un seul article : un t-shirt blanc portant une croix gammée, vendu 20 dollars. Cette provocation intervient alors que le compte de Kanye West sur le réseau social X a disparu depuis lundi, après que le rappeur ait publié plusieurs messages antisémites ces derniers jours. L'entreprise d'Elon Musk n'a cependant pas encore déclaré si Kanye West a été banni ou s'il a supprimé son compte de lui-même.Avant sa disparition, Kanye West a publié un dernier message dans lequel il écrit qu'il « se déconnecte de Twitter », l'ancien nom de la plateforme. « J'apprécie qu'Elon me permette de me défouler. Cela a été très cathartique d'utiliser le monde comme caisse de résonance », a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que « Ye », comme il s'est lui-même rebaptisé, disparaît du réseau social, où il est connu pour ses propos haineux et impulsifs. Le rappeur a déjà été banni de X, notamment pendant une période de huit mois pour avoir violé le règlement interdisant l'incitation à la violence.Ces derniers jours, Kanye West a apporté son soutien sur X au rappeur Sean Combs, aussi appelé P. Diddy, qui doit bientôt être jugé dans une vaste affaire de trafic sexuel, et a également publié des messages antisémites comme « J'adore Hitler ».





Kanye West Yeezy Shopify Croix Gammée Antisémitisme Twitter Elon Musk

