Le Shokz OpenRun Pro 2 en promotion : un casque à conduction osseuse hybride pour sportifs à prix réduit

Découvrez le casque Shokz OpenRun Pro 2, référence pour le running avec sa technologie DualPitch hybride, son autonomie de 12h et son design à oreilles libres. Profitez d'une offre flash à -52% sur Aliexpress pendant les soldes d'été.

Le casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 est actuellement en promotion à 90,81 euros sur Aliexpress, contre un prix habituel de 189,30 euros.

Destiné aux sportifs exigeants, ce modèle se démarque par son design à oreilles libres qui permet de rester conscient de l'environnement tout en écoutant de la musique. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, il repose délicatement sur les pommettes et utilise la conduction osseuse pour transmettre le son.

La grande innovation de cette deuxième génération réside dans la technologie hybride DualPitch, qui combine un transducteur à conduction osseuse pour les médiums et les aigus, et un haut-parleur à conduction aérienne pour les graves. Cette approche améliore significativement la qualité sonore, offrant plus de relief, de texture et de puissance dans les basses, tout en réduisant les vibrations désagréables sur les tempes.

Sur le plan ergonomique, le casque présente un arceau flexible en alliage de nickel-titane recouvert de silicone doux, assurant un maintien sûr même lors de mouvements brusques, le tout pour un poids très léger. Autre amélioration attendue : le passage d'un connecteur magnétique propriétaire à un port USB-C standard, protégé par un cache hermétique conforme à la norme IP55 contre la transpiration et la pluie.

La batterie offre jusqu'à 12 heures d'autonomie et la charge rapide permet d'obtenir 2h30 d'utilisation en seulement 5 minutes. Cette offre flash dans le cadre des soldes d'été sur Aliexpress, du 1er au 10 juin, représente une opportunité exceptionnelle, mais les stocks sont limités. Si l'offre n'est plus disponible, d'autres promotions sur ce modèle peuvent être trouvées via un tableau actualisé automatiquement.

Le Shokz OpenRun Pro 2 s'impose ainsi comme un choix idéal pour les coureurs et sportifs souhaitant allier performance audio, sécurité et confort, avec un rapport qualité-prix désormais très attractif





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