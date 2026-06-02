Le Shokz OpenRun Pro 2 à prix réduit : une opportunité immanquable pour les sportifs

Le casque à conduction osseine Shokz OpenRun Pro 2 est actuellement en promotion sur AliExpress avec un code promo, passant de 199 € à 90,81 €. Découvrez les caractéristiques de ce modèle hybride DualPitch, son autonomie de 12 heures et son design ergonomique pensé pour le sport.

Le casque à conduction osseine Shokz OpenRun Pro 2 s'impose comme un incontournable pour les sportifs souhaitant allier confort, sécurité et qualité sonore. Grâce à une offre temporaire sur AliExpress, son prix chute à 90,81 euros au lieu de 199 euros avec le code promo FRAFRS6, valable du 1er au 10 juin.

Ce modèle se distingue par son architecture hybride DualPitch, qui allie conduction osseine et aérienne pour des basses plus profondes et un son plus équilibré, tout en réduisant les vibrations désagréables sur les tempes. Le design ergonomique repose sur un arceau en alliage nickel-titane recouvert de silicone doux, garantissant un maintien parfait même lors des mouvements brusques, le tout pour un poids négligeable. La norme IP55 assure une résistance à la transpiration et à la pluie.

Côté autonomie, jusqu'à 12 heures de lecture continue sont promises, et le port USB-C permet une recharge rapide (2h30 en 5 minutes). Ces caractéristiques techniques, combinées à une baisse de prix significative, font du Shokz OpenRun Pro 2 une opportunité à saisir pour les amateurs de running ou de vélo qui souhaitent rester à l'écoute de leur environnement sans sacrifier la qualité audio. À noter que si l'offre AliExpress n'est plus disponible, d'autres promotions sur ce modèle pourraient être proposées.

Il est recommandé de vérifier les disponibilités en temps réel, car les bons plans sur les produits high-tech évoluent rapidement. L'essentiel reste de profiter de ce rapport qualité-prix exceptionnel pour un casque qui a su se perfectionner au fil des générations, en répondant aux retours des utilisateurs comme l'adoption d'un port de charge standardisé





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