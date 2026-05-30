Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty : un aspirateur performant et facile à utiliser

Shark continue de peaufiner sa gamme PowerDetect avec le PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty, qui promet une aspiration efficace et un autovidage sans sac. Cet aspirateur sans sac reprend la recette qui a fait le succès de ses prédécesseurs : station d'autovidage, manche flexible, détection automatique du sol et de la saleté. Le constructeur américain y ajoute deux nouveautés concrètes, une brosse repensée et une aspiration capable de fonctionner en marche arrière. La qualité de fabrication est irréprochable, mais l'appareil est lourd à manœuvrer sur tapis et moquette.

Shark continue de perfectionner sa gamme PowerDetect avec le PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty , vendu autour de 400 euros. Cet aspirateur sans sac reprend la recette qui a fait le succès de ses prédécesseurs : station d'autovidage, manche flexible , détection automatique du sol et de la saleté.

Le constructeur américain y ajoute deux nouveautés concrètes, une brosse repensée et une aspiration capable de fonctionner en marche arrière. La tête d'aspiration est nouvelle, la technologie DirectionDetect est inédite, la batterie est déplacée sur le manche, la station est plus étroite avec hublot de contrôle et porte-accessoires intégrés. Le montage de l'appareil ne demande aucune compétence particulière. La batterie se loge à l'arrière du manche et s'extrait d'une simple pression sur un bouton.

Le collecteur se détache facilement et la cartouche anti-odeurs est facultative. La qualité de fabrication est irréprochable, mais l'appareil est lourd à manœuvrer sur tapis et moquette. Le manche flexible reste l'une des meilleures idées de la marque





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