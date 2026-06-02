Le Service hydrographique et océanographique de la marine : mission de sécurité maritime

Le SHOM a pour mission de garantir la sécurité de la navigation maritime, ce qui est essentiel pour l'ensemble des usagers de la mer, qu'ils soient civils ou militaires.

Le Service hydrographique et océanographique de la marine ( SHOM ) a pour mission de garantir la sécurité de la navigation maritime . Cette mission est essentielle pour l'ensemble des usagers de la mer, qu'ils soient civils ou militaires.

Le SHOM est chargé de trois missions principales : la première est de fournir des informations de navigation en surface et sous-marine pour garantir la sécurité des navires et des bateaux. La deuxième mission consiste à fournir un soutien environnemental aux forces maritimes, notamment à la Marine nationale, pour améliorer leur performance opérationnelle en exploitant les informations de l'environnement.

La troisième mission du SHOM est de soutenir les politiques publiques maritimes et littorales, qui couvrent un large éventail d'activités, notamment le soutien aux énergies marines renouvelables, la prévention des risques naturels tels que les inondations et les tsunamis, et bien d'autres missions encore





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