Le sérum Vitamine C & Astaxanthine d'Aroma-Zone remporte un prix et séduit les utilisateurs

Découvrez le sérum concentré Vitamine C 10% & Astaxanthine d'Aroma-Zone, lauréat du Prix d'Excellence Marie-Claire 2026 et noté 4,6/5 par des milliers d'utilisateurs. Un antioxydant puissant, fabriqué en France, qui illumine et protège la peau.

Le laboratoire Aroma-Zone propose un sérum concentré à la vitamine C 10% et à l'astaxanthine qui a remporté le Prix d'Excellence Marie-Claire 2026 et obtenu une note moyenne de 4,6 sur 5 de la part de près de 8 000 utilisateurs vérifiés.

Ce produit connaît un grand succès et figure parmi les best-sellers de la marque. Il est développé et fabriqué en France. Le sérum agit comme un antioxydant puissant sur la peau du visage, tout en apportant un teint éclatant. Sa formulation très concentrée signifie que seulement quelques gouttes suffisent par application.

Il est disponible sur le site officiel d'Aroma-Zone au prix de 7,95 euros le flacon de 30 ml. L'efficacité du sérum repose sur la synergie d'ingrédients naturels. La vitamine C améliore l'élasticité de la peau, la rend plus ferme et la protège du vieillissement prématuré grâce à ses propriétés antioxydantes. L'astaxanthine, extraite d'une microalgue, possède également un fort pouvoir antioxydant et protège les membranes cellulaires cutanées.

De l'acide hyaluronique, produit par fermentation du blé, complète la formule. Ce sérum convient à tous les types de peau, ne contient ni parfum ni allergènes, et peut s'appliquer sur le visage et le cou. L'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction, a réalisé ce contenu. Les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent changer.

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Aroma-Zone Sérum Vitamine C Astaxanthine Antioxydant Soin Visage

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