Le Tribunal arbitral du sport invalide la décision de la CAF. Le Sénégal est officiellement déclaré vainqueur de la CAN 2025 face au Maroc après huit mois de procédure.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision historique le 24 septembre 2025, confirmant que le Sénégal est le véritable champion d'Afrique de football. Cette victoire juridique met un terme définitif à huit mois d'incertitude concernant le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, remporté initialement lors du match final contre le Maroc.

Annonce officielle de la Confédération africaine de football

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement validé l'annulation de la sanction prononcée en mars dernier. Le jury d'appel de la CAF avait précédemment déchus les Lions de la Couronne de leur trophée, attribuant la victoire par forfait au Maroc sur le score de 3-0. La récente annulation par le TAS remet donc le palmarès dans son état initial, rendant le sacre du 18 janvier 2025 à Rabat officiel et indiscutable.

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Le chaos de la finale et sanctions initiales

L'origine du conflit remonte au 18 janvier 2025, lorsque le Sénégal a battu le Maroc 1-0 après prolongation. À la fin du temps additionnel, les joueurs sénégalais ont protesté violemment contre une décision arbitrale accordant un penalty aux hôtes, finalement manqué par Brahim Diaz. Une partie de l'équipe a quitté le terrain pendant un quart d'heure avant de revenir. Le TAS a rappelé que les articles 82 et 84 du règlement interdisant toute manifestation, mais a estimé que l'arbitre n'a jamais sifflé l'arrêt définitif de la partie, empêchant ainsi l'application automatique de la défaite par forfait.

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Le recours du Maroc et contestation de l'arbitre

La Fédération royale marocaine de football avait saisi le TAS pour contester l'annulation. Quelques heures avant la décision finale, le Maroc a adressé un courrier officiel au tribunal, dénonçant une procédure irrégulière impliquant l'un des juges arbitres. Rabat accusait ce dernier d'avoir eu un contact le jour du match avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. La commission du TAS a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour reporter la notification de la sentence à ce stade.

Impact immédiat et voies de recours possibles

Cette décision apporte une clarté juridique et sportive majeure pour la sélection sénégalaise, qui pouvait enfin célébrer son titre en toute sérénité. Le Maroc conserve la possibilité de réaliser un recours auprès du Tribunal fédéral suisse, bien que cette instance n'intervienne que pour des questions de procédure et non sur le fond de l'affaire. Le trophée revient officiellement aux Lions de la Couronne, effaçant définitivement les controverses de l'année écoulée.