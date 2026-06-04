Le Sénégal arrive en Amérique avec de grandes ambitions pour la Coupe du monde 2026

Le Sénégal, sacré champion d'Afrique sur le terrain en janvier dernier, arrive en Amérique avec de grandes ambitions pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Téranga ont un compte à régler après avoir été destitués au profit du Maroc pour avoir quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé à Brahim Diaz à la fin du temps réglementaire.

La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin prochain au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Le Sénégal , sacré champion d'Afrique sur le terrain en janvier dernier, arrive en Amérique avec de grandes ambitions.

Les Lions de la Téranga ont un compte à régler après avoir été destitués au profit du Maroc pour avoir quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé à Brahim Diaz à la fin du temps réglementaire. Malgré cet épilogue chaotique face au Maroc et l'incertitude du résultat final, le Sénégal a fait le plein de confiance lors de son épopée à la CAN 2025.

Les Lions de la Téranga arrivent en Amérique avec des certitudes dans tous les compartiments du jeu. Une réelle puissance se dégage du groupe entraîné par Pape Thiaw, qui va vivre son premier Mondial sur un banc. Le Sénégal va aborder cette Coupe du monde avec l'étiquette de meilleure nation africaine. Un statut qu'il va falloir assumer outre-Atlantique.

Les protégés de Pape Thiaw vont débuter leur tournoi face à la France, qui fait partie des grands favoris de cette édition 2026. Pas vraiment un cadeau, même si les Sénégalais rêvent de reproduire l'exploit de leurs aînés, qui s'étaient imposés face aux coéquipiers d'Erling Haaland lors d'un match qui s'annonce décisif pour la qualification en 8es de finale.

Sadio Mané, l'attaquant d'Al Nassr, est un taulier incontesté dans le vestiaire et se comporte comme un capitaine même si c'est Kalidou Koulibaly qui porte habituellement le brassard. Le Sénégal s'est imposé sur le terrain en finale face au Maroc, le 18 janvier dernier à Rabat, grâce à un but de Pape Gueye (0-1, ap). Mais la Confédération africaine de football a finalement décidé d'attribuer la Coupe d'Afrique aux Marocains.

Le Sénégal s'est imposé sur le terrain en finale face au Maroc, le 18 janvier dernier à Rabat, grâce à un but de Pape Gueye (0-1, ap). Mais la Confédération africaine de football a finalement décidé d'attribuer la Coupe d'Afrique aux Marocains. Le Sénégal a fait le plein de confiance lors de son épopée à la CAN 2025. Les Lions de la Téranga arrivent en Amérique avec des certitudes dans tous les compartiments du jeu.

Une réelle puissance se dégage du groupe entraîné par Pape Thiaw, qui va vivre son premier Mondial sur un banc. Le Sénégal va aborder cette Coupe du monde avec l'étiquette de meilleure nation africaine. Un statut qu'il va falloir assumer outre-Atlantique. Les protégés de Pape Thiaw vont débuter leur tournoi face à la France, qui fait partie des grands favoris de cette édition 2026.

Pas vraiment un cadeau, même si les Sénégalais rêvent de reproduire l'exploit de leurs aînés, qui s'étaient imposés face aux coéquipiers d'Erling Haaland lors d'un match qui s'annonce décisif pour la qualification en 8es de finale. Sadio Mané, l'attaquant d'Al Nassr, est un taulier incontesté dans le vestiaire et se comporte comme un capitaine même si c'est Kalidou Koulibaly qui porte habituellement le brassard





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