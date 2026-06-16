Le Sénégal a des ambitions importantes pour le Mondial 2026

L'équipe du Sénégal, emmenée par la star Sadio Mané, a des ambitions importantes pour le Mondial 2026 et pourrait poser des problèmes à la France lors de leur match de phase de groupes.

Le Sénégal , emmené par la star Sadio Mané , a des ambitions importantes pour le Mondial 2026 et pourrait poser des problèmes à la France lors de leur match de phase de groupes .

L'équipe du Sénégal, surnommée les Lions de la Teranga, compte dans ses rangs des joueurs comme Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye. Le Sénégal a terminé en première place de son groupe sans concéder de défaite et est l'une des neuf équipes africaines qualifiées directement pour le Mondial. La sélection sénégalaise est composée de joueurs expérimentés comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Le groupe est équilibré et bien pensé pour répondre aux exigences de la Coupe du monde. Le Sénégal doit affronter la France, la Norvège et l'Irak dans son groupe de phase de groupes. Le match contre la France est considéré comme un défi important pour la sélection sénégalaise. Le sélectionneur Pape Thiaw a déclaré que son équipe a





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