Le Sénat adopte à l'unanimité le report du déremboursement des cures thermales

Le Sénat français vote à l'unanimité l'amendement de Hussein Bourgi pour surseoir au déremboursement des cures thermales, protégeant ainsi les stations comme Balaruc-les-Bains.

La Haute Autorité de Santé doit achever son évaluation du service médical rendu avant toute décision de l' Assurance Maladie concernant le remboursement des cures thermales en France.

Le Sénat a voté à l'unanimité vendredi un amendement déposé par le sénateur Hussein Bourgi pour l'Hérault. Cette mesure vise explicitement à suspendre tout déremboursement de ces soins, répondant directement à la menace d'une réforme gouvernementale. Le texte impose une attente obligatoire jusqu'à la finalisation de l'étude technique par les autorités de santé publiques.

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Sénat rejette le déremboursement proposé

La Haute Autorité de Santé est actuellement en train d'évaluer précisément la valeur médicale des cures thermales. Le sénateur Hussein Bourgi a présenté son amendement comme une condition sine qua non pour toute évolution réglementaire future. Cette décision du Sénat s'oppose directement à la position du gouvernement et de la Ministre de la Santé. Ces derniers avaient pourtant émis un avis défavorable lors de la discussion en commission des affaires sociales.

Protection des stations comme Balaruc-les-Bains

La station thermale de Balaruc-les-Bains, reconnue comme le premier site thermal de France, figure parmi les acteurs majeurs impactés par cette dynamique politique. Le sénateur Hussein Bourgi a salué cette victoire comme une protection essentielle pour l'économie locale et la santé publique. Il a déclaré que l'unanimité du Sénat démontre la capacité des élus à faire bloc face aux projets gouvernementaux.

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Attentisme imposé par la procédure parlementaire

Le Sénat a choisi de ne pas mettre le pays devant le fait accompli par une réforme brutale du financement des cures. Le texte vote un sursis total tant que l'évaluation technique n'est pas conclue. Cette procédure permet de préserver l'intérêt général et de garantir que les décisions respectent le processus parlementaire. Le texte ne fixe pas de date précise de levée du sursis, laissant cette autonomie à la Haute Autorité de Santé.

Les élus de tous bords ont confirmé leur volonté commune de défendre le thermalisme contre les restrictions budgétaires. Cette mobilisation reflète une inquiétude large concernant l'impact économique et social potentiel d'un déremboursement prématuré des soins.