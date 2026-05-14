Le sélectionneur national abatte ses cartes, mais le suspense reste entier

Le sélectionneur national a officiellement nommé son commando pour la conquête d'une troisième étoile, mais le spectre de la blessure et le calendrier font que le suspense reste intact. Le staff tricolore dispose d'une marge de manœuvre légale pour modifier son effectif jusqu'au 15 juin, mais rien n'est définitif avant le grand saut.

Le sélectionneur national , fidèle à sa réputation de technicien prévoyant, figure parmi les premiers sur le continent à avoir abattu ses cartes. En devançant la majorité de ses concurrents, 'DD' a envoyé un signal fort, son commando pour la conquête d'une troisième étoi le est officiellement nommé.

Vingt-six noms, un groupe soudé, et une mission claire. Pourtant, malgré cette annonce officielle, un parfum d'incertitude pourrait flotter encore au-dessus de Clairefontaine. Car si la liste est 'posée', elle n'est pas pour autant gravée dans le marbre. Le calendrier fait ainsi, alors que les organismes sont poussés à bout dans les dernières échéances en club, le spectre de la blessure hante chaque match.

Des changements jusqu'au 15 juin ? C'est ici que le règlement de la FIFA offre une respiration cruciale au staff tricolore. Contrairement aux idées reçues, rien n'est définitif avant le grand saut. En réalité, le sélectionneur dispose d'une marge de manœuvre légale pour modifier son effectif jusqu'au 15 juin prochain, soit la veille de l'entrée en lice des Bleus face au Sénégal.

Cette règle d'or permet d'appeler un remplaçant de dernière minute en cas de forfait médical avéré. Un filet de sécurité indispensable quand on sait que les autres nations ont encore jusqu'au 1er juin pour communiquer leur sélection finale. Pour les Bleus, le suspense reste donc entier. À noter que les Bleus sont convoqués au château le 29 mai prochain pour ceux qui ont terminé leur saison





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