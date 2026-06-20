Le sélectionneur marocain défend son joueur chahuté par le public

Le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, a défendu son joueur, Achraf Hakimi, qui a été chahuté par le public du stade de Foxborough, lors du match contre l'Ecosse. La justice française a confirmé le renvoi de Hakimi devant une cour criminelle pour le viol d'une femme en 2023, qu'il réfute.

Le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi , a défendu son joueur, Achraf Hakimi , qui a été chahuté par le public du stade de Foxborough, lors du match contre l' Ecosse .

Le joueur a été hué et chahuté par tout le stade, mais le sélectionneur a estimé qu'il n'y avait rien à dire et qu'il était concentré et motivé pour le match. Il a ajouté que Hakimi est le meilleur latéral droit du monde et qu'il va montrer cela dans cette Coupe du monde. La justice française a confirmé le renvoi de Hakimi devant une cour criminelle pour le viol d'une femme en 2023, qu'il réfute.

Il a écrit sur les réseaux sociaux que la justice l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'il n'y aurait jamais eu d'affaire si il n'était pas connu. Il a ajouté qu'il a choisi de se taire pendant des années et qu'il attend le procès avec impatience.

Le Maroc compte quatre points dans le groupe C et Mohamed Ouahbi a prévenu qu'il n'allait pas changer son équipe de départ pour faire plaisir lors du troisième match face à Haïti





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