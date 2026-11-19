La Poste active son secrétariat du Père Noël à Libourne avec soixante lutins. Le service reçoit des millions de courriers annuels pour répondre aux enfants du monde entier.

Le secrétariat du Père Noël de La Poste a officiellement rouvert ses portes ce mercredi pour recevoir les courriers des enfants. Cette opération annuelle voit l'arrivée de soixante lutines et lutins spécialement recrutés pour gérer le volume immense de correspondance. Ils sont basés à Libourne, dans le département de la Gironde, au cœur d'un service qui dure depuis près de soixante ans. Les jeunes correspondants doivent choisir leurs jouets préférés dans les catalogues des magasins spécialisés avant d'écrire à la liste de souhaits.

Mécanisme de traitement des courriers

Le centre d'appel et de traitement postal connaît une activité intense, recevant plus de 30 000 plis par jour au sommet de sa saison. Ce volume annuel se situe entre 800 000 et 1 million de courriers traités chaque année. Les règles d'envoi sont simples pour garantir la livraison : l'enfant doit inscrire son nom sur l'enveloppe. L'adresse postale complète n'est pas nécessaire pour la destination finale, ni l'achat d'un timbre.

Also read Le secrétariat du père Noël ouvre ce mercredi : voici comment envoyer votre lettre au bonhomme rouge et ses 60 lutins

Cependant, l'adresse de l'expéditeur reste une information indispensable dans le courrier pour permettre à l'enfant de recevoir une réponse personnalisée. En complément du courrier physique, La Poste propose une option numérique via son site internet à l'adresse dédiée. Cette dualité permet de capturer les demandes des enfants de France et du monde entier sans barrière géographique ou financière.

Profil des correspondants et motivation

Les soixante employés temporaires, surnommés des lutins, sont chargés de répondre à cette littérature enfantine. Kylian, l'un de ces employés, a déclaré à Ici Gironde que ce n'est pas un travail ordinaire. Il a ajouté que cette mission leur donne beaucoup d'énergie et de joie plutôt que de l'épuisement. Le secret de l'emplacement exact reste gardé depuis des années, bien que la ville de Libourne soit le site d'implantation reconnu.

Advertisement

Cette dynamique de groupe permet de maintenir la magie de Noël pendant des décennies. Les lutins travaillent dans l'enthousiasme pour assurer que chaque enfant reçoive une réponse avant le réveillon. La coordination de cette force de travail temporaire est essentielle pour atteindre l'objectif de réponse individuelle pour chaque pli envoyé.

Impact international et prochaines étapes

La portée internationale de ce service est remarquable et démontre l'attrait culturel de cette initiative postale. L'an dernier, le secrétariat a reçu des courriers provenant de 120 pays différents à travers le globe. Les plis postés depuis l'étranger représentent 20 % de la masse totale des lettres reçues par le centre.

Taïwan se classe en tête des pays qui en expédient le plus, montrant une préférence marquée pour ce canal traditionnel. Avec Noël qui approche à grands pas, le temps presse pour traiter le stock. Dans un peu plus d'un mois, les cadeaux seront déposés au pied du sapin. Les enfants devront naturellement avoir la joie de les déballer après avoir envoyé leur liste au préalable.