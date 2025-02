Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth appelle à une augmentation des investissements militaires en Europe

Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense, a effectué son premier voyage en Europe, exhortant les pays européens à augmenter leurs dépenses militaires. Il a souligné l'importance d'une coopération transatlantique renforcée et a appelé à une discussion franche sur les capacités et les responsabilités de l'Otan face aux menaces géopolitiques actuelles.

Lors de son premier déplacement en Europe en tant que secrétaire américain à la Défense , Pete Hegseth a insisté sur la nécessité pour les pays européens d'accroître leurs investissements militaires. « Le continent européen mérite d'être à l'abri de toute agression, mais ce sont les pays voisins qui devraient investir le plus dans cette défense individuelle et collective », a-t-il déclaré mardi à Stuttgart, en Allemagne, après une visite aux troupes américaines stationnées sur place.

Soulignant l'importance d'une coopération transatlantique, il a affirmé : « Le bon sens veut que vous défendiez votre voisinage, et les Américains se joindront à vous pour vous aider dans cette défense. »Pression pour des dépenses accrues dans l'Otan Pete Hegseth participera mercredi à une réunion avec ses homologues de l'Otan à Bruxelles ainsi qu'à un rassemblement du Groupe de contact des soutiens militaires à l'Ukraine. Il promet des échanges directs : « Nous allons avoir une discussion franche avec nos amis. » Selon lui, le contexte géopolitique actuel impose aux alliés de s'interroger sur « leurs capacités, leur leadership, l'intensification de leurs efforts, le partage des charges ». Le président américain Donald Trump pousse les pays de l'Alliance atlantique à augmenter leurs dépenses militaires, avec un objectif de 5 % du PIB, une proposition jugée irréaliste par de nombreux membres européens, alors même que les Etats-Unis consacrent environ 3 % de leur propre PIB à la défense. « Les Etats-Unis doivent dépenser plus que ce que l'administration Biden était prête à faire, qui a historiquement sous-investi dans les capacités de notre armée », a affirmé le chef du Pentagone.Visite en Pologne et position sur l'Ukraine Dans le cadre de sa tournée européenne, Pete Hegseth se rendra également en Pologne, pays qui assure la présidence tournante de l'Union européenne et prévoit d'allouer 4,7 % de son PIB à la défense en 2025. S'agissant du conflit en Ukraine, il a réaffirmé la volonté de Donald Trump de parvenir à « un accord de paix rapide » tout en écartant toute implication directe des troupes américaines. « Nous n'envoyons pas de troupes américaines en Ukraine », a-t-il assuré. Une mise en garde contre la Chine Au-delà du théâtre européen, Hegseth a désigné la Chine comme la principale menace stratégique pour les États-Unis. « Les intentions de Pékin sont pernicieuses », a-t-il averti, mettant en avant la nécessité pour Washington de se concentrer sur les ambitions chinoises dans la région indo-pacifique. Toutefois, il a tenu à préciser : « Nous ne voulons pas de conflit avec la Chine. » Cette tournée européenne du chef du Pentagone s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes, où les États-Unis cherchent à redéfinir leur rôle sur la scène mondiale tout en incitant leurs alliés à prendre une part plus active dans leur propre défense





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Pete Hegseth Défense Europe Otan Chine Ukraine Tensions

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Confirmé de justesse à la Défense, Pete Hegseth a prêté sermentLe choix de Donald Trump comme chef du Pentagone, Pete Hegseth, a prêté serment samedi matin après avoir été approuvé de justesse la veille par le Sénat américain.

Lire la suite »

Pete Hegseth, malgré les controverses, nommé secrétaire à la Défense américainPete Hegseth, le choix de Donald Trump pour diriger le Pentagone, a été approuvé vendredi par le Sénat américain malgré des accusations d'agression sexuelle, de consommation excessive d'alcool et de manque d'expérience.

Lire la suite »

Pete Hegseth, candidat à la Défense, face à une audition houleuse au SénatPete Hegseth, ancien militaire et présentateur de Fox News, a passé une audition difficile devant la commission des forces armées du Sénat américain pour son poste potentiel de ministre de la Défense. Ses déclarations controversées sur l'armée et ses accusations passées ont été vivement critiquées par les sénateurs démocrates. La commission doit maintenant décider si elle recommande sa candidature au Sénat.

Lire la suite »

Le cirque de l’audience de Pete Hegseth, potentiel ministre américain de la DéfensePete Hegseth, le mardi 14 janvier 2025, lors de son audition face la commission des Services armés du Sénat pour examiner sa nomination attendue au poste de secrétaire à la Défense.

Lire la suite »

Etats-Unis : Pete Hegseth, le chef du Pentagone, demande aux Européens d’investir dans leur défenseLe chef de Pentagone a exhorté, mardi, les pays européens à investir dans leur défense, soutenant l’objectif de 5 % du PIB voulu par Donald Trump

Lire la suite »

Pete Hegseth: Confirmation Controversée à la Tête du PentagoneMalgré des accusations d'agression sexuelle, de consommation excessive d'alcool et un manque d'expérience, Pete Hegseth a été confirmé comme chef du Pentagone par le Sénat américain. La confirmation a été serrée, nécessitant le vote décisif du nouveau vice-président J.D. Vance.

Lire la suite »